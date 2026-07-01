Пожарные завершили ликвидацию крупного пожара на улице Карля Улманя в Риге около четырёх часов утра. Огонь охватил склад площадью 3500 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших.
Крупный пожар, вспыхнувший во вторник на улице Карля Улманя в Риге, полностью ликвидирован.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), работы на месте происшествия завершились около четырёх часов утра.
По данным спасателей, в результате пожара никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило в ГПСС во вторник в 15:52.
Огонь охватил складское здание площадью около 3500 квадратных метров.
Из здания самостоятельно эвакуировались примерно 200 человек, ещё около 180 человек были выведены из соседних строений в целях безопасности.
Из-за большой площади пожара, плотной городской застройки и риска обрушения конструкций был объявлен высший уровень сложности.
К тушению привлекли значительные силы ГПСС.
Что важно знать: уже около 18:30 пожар удалось локализовать, однако полная ликвидация и разбор очагов тления продолжались всю ночь. В общей сложности операция заняла почти 12 часов.
Официальная причина возгорания пока не установлена.
Вместе с тем вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил в социальных сетях, что одной из возможных причин могла стать неосторожность при резке металлических конструкций с использованием газовой сварки.
В ГПСС подчёркивают, что окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после завершения проверки.
Визуал
Вариант 1: Коллаж: густой дым над складом, пожарные машины, работающие спасатели и рассвет над местом пожара.
Вариант 2: Коллаж: горящее складское здание, пожарные с рукавами, спецтехника и крупная надпись «3500 м²».
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