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Крупный пожар на улице Карля Улманя полностью потушен: спасатели работали почти 12 часов 0 235

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар
ФОТО: LETA

Пожарные завершили ликвидацию крупного пожара на улице Карля Улманя в Риге около четырёх часов утра. Огонь охватил склад площадью 3500 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших.

Крупный пожар, вспыхнувший во вторник на улице Карля Улманя в Риге, полностью ликвидирован.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), работы на месте происшествия завершились около четырёх часов утра.

По данным спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в ГПСС во вторник в 15:52.

Огонь охватил складское здание площадью около 3500 квадратных метров.

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Из здания самостоятельно эвакуировались примерно 200 человек, ещё около 180 человек были выведены из соседних строений в целях безопасности.

Из-за большой площади пожара, плотной городской застройки и риска обрушения конструкций был объявлен высший уровень сложности.

К тушению привлекли значительные силы ГПСС.

Что важно знать: уже около 18:30 пожар удалось локализовать, однако полная ликвидация и разбор очагов тления продолжались всю ночь. В общей сложности операция заняла почти 12 часов.

Официальная причина возгорания пока не установлена.

Вместе с тем вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил в социальных сетях, что одной из возможных причин могла стать неосторожность при резке металлических конструкций с использованием газовой сварки.

В ГПСС подчёркивают, что окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после завершения проверки.

Визуал

Вариант 1: Коллаж: густой дым над складом, пожарные машины, работающие спасатели и рассвет над местом пожара.

Вариант 2: Коллаж: горящее складское здание, пожарные с рукавами, спецтехника и крупная надпись «3500 м²».

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#пожар #Рига #Латвия #эвакуация #безопасность #спасатели #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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