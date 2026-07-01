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Латвийская полиция начала дело в связи со смертью отравившегося грибами российского журналиста 1 245

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2026
LETA
Изображение к статье: Нехорошев

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту смерти российского журналиста Григория Нехорошева, но на данный момент информация не свидетельствует о том, что было совершено преступление.

Портал Bb.lv со ссылкой на журналиста Божену Рынска сообщал, что Нехорошев, который в свое время первым опубликовал информацию об отношениях российского диктатора Владимира Путина с Алиной Кабаевой, был найден мертвым в Риге.

69-летний Нехорошев был главным редактором газеты "Московский корреспондент". Именно это издание в 2008 году опубликовало статью, в которой утверждалось, что Путин планирует развестись с тогдашней супругой Людмилой Путиной и жениться на Кабаевой.

Последние 11 лет Нехорошев жил в эмиграции в Латвии. По словам близких, живя в Риге, Нехорошев опасался, что его могут устранить. Знакомый журналиста Игорь Ватолин, который встречался с Нехорошевым незадолго до его смерти, рассказал, что тот чувствовал себя хорошо и активно планировал будущее.

В отделе общественных отношений Госполиции подтвердили, что тело Нехорошева было обнаружено 19 июня и по факту его смерти начат уголовный процесс. Расследование продолжается, поэтому более подробных комментариев в полиции не предоставили.

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#Путин #полиция #Латвия #трагедия #журналист #смерть #уголовный процесс #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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