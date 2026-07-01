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Почему дело о женщине с пулей в спине передано военной полиции? 1 400

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2026
LETA
Изображение к статье: военный полицейский

Военная полиция Латвии продолжит расследование уголовного дела о ранении женщины, которая в марте этого года получила пулю в спину в рижском районе Ритабулли.

Военным следователям предстоит установить, могла ли пуля быть выпущена из служебного оружия Национальных вооруженных сил (НВС). Ранее уголовное дело расследовала Государственная полиция, однако теперь материалы официально переданы Военной. Эту информацию подтвердили как в Государственной полиции, так и в Национальных вооруженных силах.

Инцидент произошел в начале марта. По словам пострадавшей, неизвестный выстрелил в нее в районе Ритабулли. Позже в Рижской Восточной клинической университетской больнице врачи извлекли из ее спины пулю длиной около двух сантиметров. До этого женщина обращалась в Клиническую университетскую больницу им Страдиня, но там медики пришли к выводу, что угрозы для жизни нет, и рекомендовали дальнейшее наблюдение у семейного врача, не проводя операцию.

После того как история получила широкий общественный резонанс, Инспекция здравоохранения начала проверку действий врачей. Как сообщает Латвийское радио, проверка уже завершена. Инспекция пришла к выводу, что медицинский персонал действовал в соответствии с современными принципами лечения подобных травм и тактикой удаления инородных тел.

В Национальных вооруженных силах подтвердили, что женщина получила ранение неподалеку от военного объекта, где 4 марта около 16:00 проходили военные учения. Известно, что по адресу улица Дзинтара, 63, расположено Командование специальных операций НВС. В настоящее время следствие должно установить происхождение пули и выяснить, могла ли она быть выпущена из оружия, принадлежащего вооруженным силам.

«Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили на территории военного объекта, а не за его пределами», — подчеркнули в Национальных вооруженных силах.

Окончательные выводы о причинах ранения и возможной связи происшествия с военными учениями будут сделаны после завершения расследования Военной полиции.

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#Латвия #травма #преступления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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