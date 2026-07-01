В Резекненском крае полиция задержала 16-летнего подростка, который, по версии следствия, угнал автомобиль Audi и попытался скрыться от правоохранителей. Погоня завершилась задержанием, а машину вернули владельцу.

Поздним вечером 22 июня Государственная полиция получила сообщение об угоне автомобиля Audi со двора одного из домов в Сакстагальской волости Резекненского края.

Сразу после поступления информации полицейские начали поиски автомобиля. Около 1:30 ночи угнанную машину заметили в селе Цискады. Она двигалась в сторону Озолмуйжской волости.

Полицейские включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, потребовав остановиться. Однако водитель проигнорировал неоднократные требования, продолжил движение и, пытаясь уйти от преследования, превышал разрешенную скорость.

После непродолжительной погони сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль.

За рулем оказался молодой человек 2009 года рождения. По данным полиции, именно он подозревается в угоне автомобиля.

Машину вернули законному владельцу.

Подобные случаи опасны не только для участников преследования, но и для других водителей и пешеходов. Попытка скрыться от полиции, особенно с превышением скорости, значительно увеличивает риск серьезных аварий.

По факту угона автомобиля и других совершенных правонарушений возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.