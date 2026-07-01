Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под Резекне 16-летний подросток на краденом авто устроил погоню с полицией 1 291

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погоня за авто
ФОТО: Youtube

В Резекненском крае полиция задержала 16-летнего подростка, который, по версии следствия, угнал автомобиль Audi и попытался скрыться от правоохранителей. Погоня завершилась задержанием, а машину вернули владельцу.

Поздним вечером 22 июня Государственная полиция получила сообщение об угоне автомобиля Audi со двора одного из домов в Сакстагальской волости Резекненского края.

Сразу после поступления информации полицейские начали поиски автомобиля. Около 1:30 ночи угнанную машину заметили в селе Цискады. Она двигалась в сторону Озолмуйжской волости.

Полицейские включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, потребовав остановиться. Однако водитель проигнорировал неоднократные требования, продолжил движение и, пытаясь уйти от преследования, превышал разрешенную скорость.

После непродолжительной погони сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль.

За рулем оказался молодой человек 2009 года рождения. По данным полиции, именно он подозревается в угоне автомобиля.

Машину вернули законному владельцу.

Подобные случаи опасны не только для участников преследования, но и для других водителей и пешеходов. Попытка скрыться от полиции, особенно с превышением скорости, значительно увеличивает риск серьезных аварий.

По факту угона автомобиля и других совершенных правонарушений возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

×
Читайте нас также:
#Резекне #полиция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Подростки составляют криминогенную среду. Иконка видео
Иконка видео
Изображение к статье: Мужчина агрессивно ведет себя с женщиной
Изображение к статье: Смертельный случай

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лима возглавила рейтинг лучших гастрономических городов мира
Культура &
Изображение к статье: Внешность привлекает внимание, но именно характер, привычки и отношение к людям помогают строить крепкие и счастливые отношения.
Люблю!
Изображение к статье: Авиашоу в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Одежда в шкафу.
Люблю!
Изображение к статье: Красивые волосы начинаются не с полки в ванной комнате, а с содержимого тарелки.
Люблю!
Изображение к статье: Школьный класс
Наша Латвия
Изображение к статье: Лима возглавила рейтинг лучших гастрономических городов мира
Культура &
Изображение к статье: Внешность привлекает внимание, но именно характер, привычки и отношение к людям помогают строить крепкие и счастливые отношения.
Люблю!
Изображение к статье: Авиашоу в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео