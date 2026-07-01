Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии продолжают гибнуть люди на воде: в Екабпилсе нашли тело пропавшего после ночных поисков 0 86

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лодка спасателей
ФОТО: LETA

В Екабпилсе завершились поиски человека, который предположительно пропал в водохранилище Раджу. Спасатели всю ночь обследовали акваторию, а утром обнаружили тело погибшего.

Сообщение о возможном исчезновении человека в водохранилище Раджу поступило в Государственную пожарно-спасательную службу в ночь на вторник.

К поисковой операции привлекли не только спасателей, но и сотрудников полиции. В ходе работ использовались лодка, спасательная доска и беспилотник, что позволило обследовать водоем как с воды, так и с воздуха.

Поиски продолжались всю ночь. Утром спасатели обнаружили в водохранилище тело погибшего.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Трагедия произошла в разгар купального сезона, когда число несчастных случаев на воде традиционно возрастает. Спасательные службы регулярно напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов и не переоценивать свои силы.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, с начала 2026 года в Латвии утонули уже 38 человек. Из них 18 погибли с начала купального сезона.

Летом спасатели практически ежедневно выезжают на происшествия, связанные с отдыхом на воде, поэтому специалисты призывают купаться только в безопасных местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.

×
Читайте нас также:
#Латвия #трагедия #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожар
Изображение к статье: пожарные брандспойты
Изображение к статье: Подростки составляют криминогенную среду. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: калькулятор и наличные деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары
Культура &
Изображение к статье: Стены московского кремля
В мире
Изображение к статье: прилавки магазина
Наша Латвия
Изображение к статье: Туристы из РФ в Риге
В мире
2
Изображение к статье: Пожилой мужчина читает книгу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: калькулятор и наличные деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Эйфелева башня выросла из-за аномальной жары
Культура &
Изображение к статье: Стены московского кремля
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео