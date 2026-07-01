В Екабпилсе завершились поиски человека, который предположительно пропал в водохранилище Раджу. Спасатели всю ночь обследовали акваторию, а утром обнаружили тело погибшего.

Сообщение о возможном исчезновении человека в водохранилище Раджу поступило в Государственную пожарно-спасательную службу в ночь на вторник.

К поисковой операции привлекли не только спасателей, но и сотрудников полиции. В ходе работ использовались лодка, спасательная доска и беспилотник, что позволило обследовать водоем как с воды, так и с воздуха.

Поиски продолжались всю ночь. Утром спасатели обнаружили в водохранилище тело погибшего.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Трагедия произошла в разгар купального сезона, когда число несчастных случаев на воде традиционно возрастает. Спасательные службы регулярно напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов и не переоценивать свои силы.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, с начала 2026 года в Латвии утонули уже 38 человек. Из них 18 погибли с начала купального сезона.

Летом спасатели практически ежедневно выезжают на происшествия, связанные с отдыхом на воде, поэтому специалисты призывают купаться только в безопасных местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.