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В Земгале ликвидировали группу контрабандистов: изъято почти 13 миллионов сигарет и оружие 0 200

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Контрабанда сигарет и оружие
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция сообщила о ликвидации деятельности организованной группы, подозреваемой в незаконном обороте табачной продукции. Во время серии обысков в Земгале изъяли почти 13 миллионов сигарет без акцизных марок, оружие, боеприпасы и материалы для производства сигарет.

Сотрудники Управления полиции Земгальского региона в июне провели масштабную операцию в рамках трех ранее возбужденных уголовных процессов. Обыски прошли в Аугшдаугавском, Айзкраукльском и Екабпилсском краях.

По данным полиции, следствие установило, что организованная группа могла заниматься хранением, перевозкой и сбытом крупных партий нелегальных табачных изделий.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли 12 832 000 сигарет различных марок, включая Winston, NZ и Marlboro, не имеющих латвийских акцизных марок.

Помимо готовой продукции, в двух частных владениях нашли четыре палеты сырья для производства сигарет, средства связи и оборудование для видеонаблюдения.

В ходе операции также были изъяты пять единиц огнестрельного оружия, 251 патрон различных калибров, оптические прицелы и глушители.

Кроме того, в рамках уголовного процесса наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6.

По подозрению в совершении преступлений задержаны мужчины 1960 и 1967 годов рождения. Суд отправил под стражу подозреваемого 1960 года рождения. Второму фигуранту избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Еще один подозреваемый — мужчина 1975 года рождения — объявлен в розыск.

Это одна из крупнейших партий нелегальных сигарет, о которой сообщалось в Латвии за последнее время. Помимо незаконного оборота табачной продукции, внимание правоохранителей привлекло наличие оружия и оборудования, использовавшегося, предположительно, для обеспечения деятельности группы.

Уголовные процессы возбуждены по части третьей статьи 221 Уголовного закона Латвии — за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере либо совершение этих действий организованной группой.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы, а также возможность применения конфискации имущества.

Расследование продолжается. В полиции отмечают, что в интересах следствия дополнительная информация пока не разглашается, а все фигуранты считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #оружие #Латвия #контрабанда #преступность #сигареты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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