За одну ночь неизвестный побывал сразу в нескольких частных домах на улице Букайшу в Риге. По словам пострадавших, злоумышленник сумел завладеть ключами через приоткрытое окно, после чего беспрепятственно проникал в дома и похищал ценные вещи.

Жители улицы Букайшу в Риге пережили тревожную ночь после того, как неизвестный вор проник сразу в четыре частных дома. Теперь пострадавшие надеются, что найти злоумышленника помогут очевидцы и записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает передача Degpunktā (TV3).

Одной из первых о произошедшем узнала местная жительница Гайда. Около четырёх часов утра она проснулась и увидела во дворе своего брата, который безуспешно пытался найти пропавшие вещи.

«Он сказал, что у него украли джинсы, а в джинсах был кошелёк с деньгами. Потом мы заметили, что вещи разбросаны по всему двору», — рассказывает женщина.

Постепенно хозяева начали восстанавливать картину произошедшего. Одежду брата нашли за сараем, однако кошелёк исчез. Затем Гайда обнаружила пропажу собственных ключей.

По её словам, вор воспользовался приоткрытым окном. Используя стоявший рядом стол, он сумел дотянуться до ключей, после чего получил свободный доступ в дом.

В жилище самой женщины злоумышленник не заходил, однако проник в часть дома, где жил её брат, забрал ценности, а ненужные вещи бросал прямо во дворе, переходя от одного участка к другому.

На следующем участке преступник также осматривал имущество, однако найденная угловая шлифовальная машина его не заинтересовала. Самая крупная кража произошла уже в четвёртом доме, хозяев которого в тот момент не было.

Когда семья вернулась домой днём, сначала ничего подозрительного не заметили. Однако затем выяснилось, что в комнатах кто-то тщательно осматривал вещи.

«Дети обнаружили пропажу компьютера, планшета, наушников и двух камер. У дочери исчезло подаренное на выпускной ожерелье, а потом мы поняли, что пропали и деньги», — рассказывает хозяйка дома Эва.

Все пострадавшие обратились в Государственную полицию. Семьи просят откликнуться тех, кто утром 21 июня мог видеть мужчину с чёрным рюкзаком с белой надписью в районе улицы Бишмуйжас возле Южного моста. По их предположению, именно в этот рюкзак злоумышленник складывал похищенные вещи.

В полиции напоминают, что летом количество краж из частных домов традиционно увеличивается. Открытые окна, незапертые двери и публикации о своём отсутствии в социальных сетях значительно облегчают задачу преступникам.

Правоохранители рекомендуют даже при кратковременном отсутствии закрывать окна и двери, не оставлять ценные вещи на виду, не сообщать публично о своём отъезде и по возможности устанавливать камеры видеонаблюдения или другие системы безопасности.

Если проникновение всё же произошло, полиция советует сразу сообщить о случившемся и по возможности не заходить в помещения до прибытия следователей, чтобы сохранить следы преступления.

История на улице Букайшу показывает, что иногда злоумышленнику достаточно нескольких минут и незапертого окна, чтобы за одну ночь обокрасть сразу несколько домов.