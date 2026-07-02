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Гражданина Германии задержали в Латвии за перевозку нелегалов 1 68

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ФОТО: пресс-фото

В Аугшдаугавском крае сотрудники Государственной пограничной охраны задержали гражданина Германии, который перевозил шестерых человек, незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Государственной пограничной охраны задержали в Аугшдаугавском крае перевозчика нелегальных мигрантов. Инцидент произошел 1 июля в Лауцесской волости.

Для проверки пограничники остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился гражданин Германии.

Во время проверки в салоне автомобиля были обнаружены шесть человек без действительных проездных документов, виз и видов на жительство. По данным пограничной охраны, все они ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за незаконную перевозку людей через государственную границу в период действия режима усиленной охраны границы или чрезвычайной ситуации.

Шесть иностранцев были остановлены при попытке незаконного пересечения государственной границы в соответствии с Законом о Государственной пограничной охране.

С начала этого года Государственная пограничная охрана уже возбудила 94 уголовных процесса, связанные с незаконной перевозкой мигрантов и содействием их нелегальному пребыванию в Латвии. Фигурантами этих дел стали 80 человек.

Таким образом, случаи незаконной перевозки мигрантов продолжают регулярно фиксироваться, несмотря на действующий режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы.

Режим усиленной охраны отдельных приграничных территорий действует с 11 августа 2021 года. В обеспечении контроля Государственной пограничной охране помогают Национальные вооруженные силы и Государственная полиция.

Ведомство также призывает жителей приграничных районов сообщать о подозрительных людях и транспортных средствах, поскольку информация от местных жителей нередко помогает выявлять случаи незаконного пересечения границы и задерживать перевозчиков.

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#Латвия #миграция #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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