Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру материалы уголовного дела с предложением начать уголовное преследование сотрудника Государственной полиции, который, по данным следствия, превысил служебные полномочия, необоснованно применив электрошокер в отношении задержанных.

Как сообщили в IDB, уголовное дело направлено в Прокуратуру по расследованию преступлений, совершённых должностными лицами государственных учреждений.

В ходе досудебного расследования были собраны доказательства того, что сотрудник Рижского регионального управления Государственной полиции при исполнении служебных обязанностей в двух отдельных случаях без законных оснований и без предварительного предупреждения применил электрошоковое устройство к задержанным.

В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде запрета занимать определённую должность. Кроме того, ему запрещено покидать территорию Латвии до завершения разбирательства.