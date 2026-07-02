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Полицейского привлекают к уголовной ответственности за необоснованное применение электрошокера 0 167

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: Полицейские в Риге
ФОТО: LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру материалы уголовного дела с предложением начать уголовное преследование сотрудника Государственной полиции, который, по данным следствия, превысил служебные полномочия, необоснованно применив электрошокер в отношении задержанных.

Как сообщили в IDB, уголовное дело направлено в Прокуратуру по расследованию преступлений, совершённых должностными лицами государственных учреждений.

В ходе досудебного расследования были собраны доказательства того, что сотрудник Рижского регионального управления Государственной полиции при исполнении служебных обязанностей в двух отдельных случаях без законных оснований и без предварительного предупреждения применил электрошоковое устройство к задержанным.

В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде запрета занимать определённую должность. Кроме того, ему запрещено покидать территорию Латвии до завершения разбирательства.

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#полиция #прокуратура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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