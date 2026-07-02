Поздним вечером на Южном мосту в Риге произошло серьёзное столкновение двух легковых автомобилей. Оба водителя получили травмы, а полиция выясняет причины аварии, в том числе проверяет, не находился ли один из участников ДТП в состоянии опьянения.

Около десяти часов вечера вторника участок Южного моста возле торгового центра оказался перекрыт автомобилями экстренных служб после серьёзной аварии с участием автомобилей Volvo и Audi, сообщает передача Degpunktā (TV3).

После столкновения проезжая часть была усыпана осколками стекла, а оба автомобиля получили серьёзные повреждения. У Audi был полностью разрушен передний бампер, а Volvo лишился одного из колёс.

За рулём Volvo находился Анджей. По его словам, он двигался по улице Краста в сторону Плявниеки и, убедившись, что полоса свободна, начал перестроение.

«Я посмотрел в зеркало — сзади никого не было. Перестроился, и вдруг появился Audi, который, как мне показалось, ехал с очень высокой скоростью. Доказать этого я не могу, но именно такое впечатление у меня осталось», — рассказал водитель.

По словам Анджея, родственник его девушки, работающий инженером, после изучения фотографий предположил, что разница в скорости автомобилей могла составлять не менее 50 км/ч. Однако сам водитель подчёркивает, что не может подтвердить такую оценку.

На место происшествия приехала и владелица Volvo Елена. Она рассказала, что автомобиль 2009 года выпуска служил семье около восьми лет и за всё это время не доставлял серьёзных проблем.

«Очень жалко. Машина была в хорошем состоянии, пробег — чуть больше ста тысяч километров», — говорит женщина.

Сила удара оказалась настолько большой, что в обоих автомобилях сработали подушки безопасности.

В результате аварии пострадали оба водителя. Анджей получил ушибы и ссадины, а 20-летнего водителя Audi бригада скорой помощи доставила в больницу.

«У него шла кровь из носа, он выглядел немного заторможенным. Я всё-таки убедил его поехать в больницу, чтобы его обследовали», — рассказал Анджей.

В Государственной полиции сообщили, что сейчас рассматриваются различные версии произошедшего. В частности, проверяется, не находился ли кто-либо из водителей в состоянии алкогольного опьянения. Пока официальных результатов этой проверки нет.

На время оформления ДТП и работы экстренных служб движение в районе Южного моста было затруднено.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться в рамках начатого расследования. Полицейским предстоит установить последовательность событий, скорость движения автомобилей и другие факторы, которые могли привести к столкновению.

Окончательные причины аварии станут известны после завершения проверки, однако уже сейчас ясно, что серьёзное столкновение могло закончиться значительно более тяжёлыми последствиями.