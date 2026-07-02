В дачном кооперативе под Даугавпилсом полностью выгорел жилой дом площадью 60 квадратных метров. По предварительной версии полиции, пожар мог быть устроен умышленно после семейного конфликта, однако расследование продолжается.

В одном из дачных кооперативов под Даугавпилсом произошёл крупный пожар, уничтоживший жилой дом. Когда на место прибыли пожарные, внутри никого не было, а на ликвидацию огня ушло несколько часов, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам местных жителей, незадолго до возгорания в доме произошёл конфликт между хозяевами. Как утверждают соседи, причиной ссоры стало расставание, а во время выяснения отношений мужчина вёл себя агрессивно.

Один из жителей соседнего дома рассказал, что женщину из дома вывели родственники, а мужчина после этого вызвал полицию, заявив, что его избили.

«Полиция разговаривала с ним около получаса, потом уехала. Позже нашли пустую канистру из-под бензина. Думаю, он облил дом и уехал», — предположил сосед.

Официально эта версия пока не подтверждена.

Когда местные жители заметили дым и пламя, они вызвали Государственную пожарно-спасательную службу. Огонь охватил около 60 квадратных метров здания.

Старший инспектор Латгальского регионального управления ГПСС Оскар Силис сообщил, что руководитель тушения сразу запросил дополнительные силы.

По его словам, работу осложняло отсутствие поблизости достаточного запаса воды — её приходилось подвозить. Кроме того, пожарным было важно не допустить распространения огня на соседние дома, поскольку в дачном кооперативе строения расположены близко друг к другу.

С этой задачей спасатели справились: пожар удалось локализовать, и соседние здания не пострадали.

По словам жителей кооператива, дом принадлежал женщине, а её сожитель поселился там несколько лет назад. Соседи рассказывают, что ещё недавно пара жила спокойно, однако в последние месяцы хозяйке дома пришлось пережить сразу несколько тяжёлых событий.

По их словам, несколько месяцев назад умер её сын, живший в Германии, а затем женщина попала в дорожно-транспортное происшествие.

Журналисты Degpunktā не смогли связаться с владелицей дома, поэтому её версия событий пока неизвестна.

В Государственной полиции подтверждают, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке следствия, наиболее вероятной версией остаётся умышленный поджог, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Информацию о подозреваемом и ходе следственных действий полиция пока не раскрывает, отмечая лишь, что продолжается сбор доказательств.

Следствию ещё предстоит установить точные обстоятельства пожара, однако предварительная версия указывает на то, что причиной возгорания мог стать не несчастный случай, а умышленные действия после семейного конфликта.