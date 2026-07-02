В четверг, 2 июля 2026 года, в районе Муанг северо-восточной провинции Мукдахан было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщило информационное агентство Associated Press, инцидент произошел около 11 часов утра на автомобильной трассе Мукдахан - Дон Тан в районе населенного пункта Бан На Вианг Кае.

По данным следствия, 11-летний ребенок, находившийся за рулем однокабинного пикапа Isuzu бронзово-золотистого цвета, совершил наезд на организованную группу буддийских монахов, которые совершали пешее паломничество по обочине дороги.

На момент аварии в составе процессии находились 34 монаха и пять сопровождавших их мирян, которые направлялись из города Мукдахан в сторону провинции Убонратчатхани. В результате сильного удара передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения, а паломники оказались разбросаны по дороге.

Пять священнослужителей скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще трое пострадавших позже умерли в реанимационном отделении больницы Мукдахана, куда оперативно доставляли раненых. Таким образом, общее число жертв достигло восьми человек, а еще 13 монахов остаются под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

В ходе предварительного разбирательства полиция установила, что транспортное средство было угнано из семейного дома. Согласно показаниям 72-летней бабушки мальчика Тонгюн Пикунсри, у ее внука имеются особые потребности. Утром ребенок незаметно забрал ключи, сел в пикап и уехал в неизвестном направлении.

Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы с просьбой перехватить машину, однако до момента столкновения остановить транспортное средство силами дорожных патрулей не успели.

В настоящее время тайская полиция удерживает малолетнего водителя в участке, выясняя точный маршрут его движения и обстоятельства, способствовавшие потере контроля над автомобилем.