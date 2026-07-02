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Житель Резекне получил травмы, пытаясь самостоятельно потушить пожар в автомобиле 0 55

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горящий авто

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В Резекне человек получил травмы при попытке самостоятельно потушить загоревшийся легковой автомобиль до приезда пожарных. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Инцидент произошел в среду на улице Рупницас в Резекне. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, где уже горел легковой автомобиль.

До прибытия спасателей человек попытался самостоятельно справиться с огнем, однако во время тушения получил травмы.

О характере полученных повреждений в ГПСС не сообщили.

Подобные случаи показывают, что при сильном возгорании автомобиля самостоятельные попытки потушить пламя могут быть опасны. Если огонь быстро распространяется, безопаснее покинуть опасную зону и дождаться прибытия спасателей.

Минувшей ночью пожарным также пришлось выехать в Дзелзавскую волость Мадонского края, где полностью загорелось одноэтажное хозяйственное здание площадью 600 квадратных метров. К утру пожар удалось локализовать, однако работы на месте продолжались.

Еще один пожар повышенной опасности произошел ранним утром в Риге на улице Царникавас. Там загорелось трехэтажное производственное здание, в котором расположена столярная мастерская. Огонь охватил помещения на первом и втором этажах, а также часть крыши. Пожар был локализован, спасатели продолжают ликвидацию последствий.

Кроме того, за сутки пожарные дважды выезжали на вызовы из-за оставленной без присмотра пищи на включенной плите. В обоих случаях в квартирах отсутствовали дымовые извещатели.

Всего за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 39 вызовов, из которых девять были связаны с пожарами, 18 — со спасательными работами, а еще 12 оказались ложными.

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#пожар #Резекне #Рига #безопасность #спасатели #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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