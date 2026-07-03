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Какие фотографии в телефонах ищут мошенники в Латвии? 1 1957

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опытный хакер

Опытный хакер

Чем опасно попадание фото из телефонной галереи в руки мошенников?

Идеально сфотографированные договоры, банковские карты и паспорта, лежащие в галерее смартфона вперемежку с фотографиями котиков, - бомба замедленного действия. Телефон можно потерять, его могут украсть или взломать удалённо. В этом случае преступники получают полный комплект для своих схем.

«Особенно опасно хранить в галерее селфи с паспортом - это готовый комплект для подтверждения вашей личности», - предупреждает судебный юрист Амин Соколовский.

На вопрос, какими ещё документами нельзя «светить» в Cети наряду с паспортом, эксперт отвечает категорично.

«Прежде всего не стоит пересылать водительские удостоверения, паспорт и любые источники информации, по которым можно получать ваши данные по первичным и вторичным документам», - говорит эксперт.

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#мошенничество #мошенники #кибербезопасность #смартфоны
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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