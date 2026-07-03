В четверг после погони и применения огнестрельного оружия пограничники в Аугшдаугавском крае и Даугавпилсе задержали трех перевозчиков лиц, незаконно пересекших государственную границу, сообщили в Государственной пограничной охране.

В ходе длительных оперативных мероприятий пограничники в Лауцесской волости после погони остановили автомобиль марки "Dodge".

После остановки автомобиля его водитель и пассажиры бросились бежать.

Пограничники неоднократно на латышском и английском языках давали команду остановиться и предупреждали о возможном применении огнестрельного оружия, однако люди не реагировали и продолжали бегство. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Через некоторое время пограничники догнали и обнаружили четырех человек без действующих проездных документов, виз и видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

С привлечением кинолога со служебной собакой пограничники задержали и водителя автомобиля - гражданина Молдовы.

В свою очередь, в Даугавпилсе пограничники в сотрудничестве с эстонскими пограничниками, оказывающими поддержку Государственной пограничной охране, после погони остановили автомобиль марки "Chrysler". После остановки автомобиля водитель транспортного средства бросился бежать.

Пограничники неоднократно на двух языках давали команду остановиться и предупреждали о возможном применении огнестрельного оружия, однако человек не реагировал и продолжал бегство.

Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух. Через некоторое время пограничники задержали водителя автомобиля - еще одного гражданина Молдовы.

При проверке автомобиля в нем были обнаружены шесть человек без действующих проездных документов, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Также в Калкунской волости пограничники в сотрудничестве с эстонцами остановили автомобиль марки "Audi", которым управлял еще один гражданин Молдовы. Пограничники проверили местность.

В отношении граждан Молдовы начат уголовный процесс за незаконное перемещение лиц через государственную границу.

Десять нелегальных мигрантов были доставлены обратно на границу с Беларусью.