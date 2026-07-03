В пятницу польские пограничники задержали грузовой автомобиль, в котором из Литвы в Польшу пытались незаконно ввезти 54 мигрантов. Все они будут возвращены в Латвию, откуда прибыли, сообщили в Службе охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

По информации польских властей, в полуприцепе грузовика скрывались граждане Пакистана, Афганистана и Бангладеш. Водителем грузовика оказался гражданин Румынии.

Как отметил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис, этот случай выделяется особенно большим количеством перевозимых нелегальных мигрантов.

«Обычно группы значительно меньше, их перевозят либо на легковых автомобилях, либо на микроавтобусах. Однако подобные случаи уже стали повседневностью, поскольку растет объем вторичной миграции из Латвии», — заявил представитель литовской пограничной службы.

Всего с начала года на границе Беларуси и Латвии было предотвращено более 7000 попыток незаконного пересечения границы. Сколько не было предотвращено – загадка.

Нелегальные мигранты, которым удается попасть в Латвию из Беларуси, нередко затем через Литву направляются в другие страны Европы.