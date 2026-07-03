В водоемах Риги проверили качество воды и обнаружили в ряде мест загрязнения.

Согласно результатам анализа проб воды качество воды на девяти официальных пляжах Риги — Вакарбулли, Даугавгрива, Вецаки, Бабелитис, Луцавсала, залив Луцавсалы, Румбула и Кипсала, а также в карьере Болдерая, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, и купание в этих местах разрешено.

Как и в предыдущие годы, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы организует мониторинг качества воды еще в 20 популярных, но официально не утвержденных местах для купания.

Из них в 15 водоемах микробиологические показатели качества воды соответствуют норме, а в пяти — ухудшены.

Не рекомендуется купаться:

– в Даугаве напротив дома ул. Даугавмалас, 19а; – в Даугаве напротив ул. Латгалес, 320; – в Даугаве напротив ул. Латгалес, 324D; – в озере Юглас у ул. Бривибас гатве.

Купание запрещено в Булльупе у ул. Бирзес.

Анализ проб воды проводит Научный институт продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.