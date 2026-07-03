В Риге на улице Анниньмуйжас, 10 обрушились конструкции строящегося магазина, подтвердили агентству LETA в Рижской думе.

Полиция осмотрела место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал. В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что вызов на место происшествия в службу не поступал.

Строительные работы на объекте приостановлены. Департамент городского развития Рижской думы направил на место строительного инспектора для обследования объекта.

По предварительной информации, во время монтажа деревянных конструкций несущие стены здания и деревянные фермы потеряли устойчивость и обрушились.

Cтроительным инспекторам поручено проверить обстоятельства происшествия и установить причины обрушения.