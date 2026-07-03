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В Золитуде обрушились стены магазина 1 955

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция

В Риге на улице Анниньмуйжас, 10 обрушились конструкции строящегося магазина, подтвердили агентству LETA в Рижской думе.

Полиция осмотрела место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал. В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что вызов на место происшествия в службу не поступал.

Строительные работы на объекте приостановлены. Департамент городского развития Рижской думы направил на место строительного инспектора для обследования объекта.

По предварительной информации, во время монтажа деревянных конструкций несущие стены здания и деревянные фермы потеряли устойчивость и обрушились.

Cтроительным инспекторам поручено проверить обстоятельства происшествия и установить причины обрушения.

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#происшествие #Рига #рижская дума #строительство #безопасность #ГПСС
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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