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Вороны в Юрмале охотятся на лысых мужчин. Из-за чего такая неприязнь? 1 1474

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Птица подыскивает жертву

Птица подыскивает жертву

Сразу несколько мужчин прогуливавшихся в конце июня по улице Йомас подверглись неожиданному нападению птиц.

По сообщению сотрудников одного из юрмальских кафе, жертвами становились в основном мужчины с лысиной или редкими волосами.

Официанты рассказали, что вороны появились в этом районе примерно неделю назад и теперь нападают почти каждый день с 10 утра до 5 вечера.

Предположительно, птицы свили гнездо где-то поблизости и защищают своих птенцов.

По словам орнитолога Мариса Дзениса, научно доказано, что вороны способны распознавать лица.

«Вероятно, какой-то лысый человек в прошлом плохо обращался с этими птицами, и теперь они принимают всех лысых за того самого обидчика», — поделился своей точкой зрения эксперт.

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#Юрмала #птицы #агрессия #нападение
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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