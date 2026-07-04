Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Альпинистка из Латвии сорвалась с высоты более 250 метров в массиве Монблан 0 526

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Mont-Blanc
ФОТО: Unsplash

В горном массиве Монблан во Франции получила тяжелые травмы альпинистка из Латвии. После падения с высоты более 250 метров женщину эвакуировали вертолетом в больницу. По данным Министерства иностранных дел Латвии, ее состояние остается стабильным.

Во время восхождения в массиве Монблан пострадала гражданка Латвии. Как подтвердили Латвийскому телевидению в Министерстве иностранных дел, женщина находится в больнице, а ее состояние оценивается как стабильное.

По информации французских спасательных служб, альпинистка сорвалась более чем на 250 метров на горе Мон-Моди. Женщина получила множественные травмы и была доставлена в больничный центр Анси-Женевуа.

Родственники пострадавшей уже проинформированы о случившемся. При необходимости помощь готово оказать посольство Латвии.

Инцидент произошел 2 июля — в день, когда в районе Монблана спасателям пришлось провести сразу десять спасательных операций.

По данным высокогорной жандармерии Шамони (PGHM), этот день оказался особенно тяжелым. Помимо происшествия с гражданкой Латвии, в горах погибли три человека: 62-летний парапланерист из Швейцарии, 80-летний француз, у которого во время похода произошел сердечный приступ, и 69-летний альпинист из Великобритании, сорвавшийся со скального участка в районе Пти-Фламбо.

Массив Монблан ежегодно привлекает тысячи альпинистов, однако сложный рельеф и быстро меняющаяся погода делают восхождения здесь одними из самых опасных в Европе. В летний сезон спасателям регулярно приходится проводить операции по эвакуации пострадавших.

По данным французских спасательных служб, всего за 2 июля сотрудники PGHM выполнили десять операций по оказанию помощи в районе Монблана.

×
Читайте нас также:
#Франция #Латвия #эвакуация #безопасность #травмы #альпинизм #горы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сгоревший дом
Изображение к статье: пляж
Изображение к статье: Птица подыскивает жертву
Изображение к статье: Опытный хакер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андис Пурс
Бизнес
Изображение к статье: Избирательная комиссия вскрывает урну с бюллетенями Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Айгар Петерсонс
Наша Латвия
Изображение к статье: Меган, принц Гарри и Лилибет
Lifenews
Изображение к статье: Илзе Пурмале
Политика
Изображение к статье: Медведь
В мире
Изображение к статье: Андис Пурс
Бизнес
Изображение к статье: Избирательная комиссия вскрывает урну с бюллетенями Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Айгар Петерсонс
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео