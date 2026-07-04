В горном массиве Монблан во Франции получила тяжелые травмы альпинистка из Латвии. После падения с высоты более 250 метров женщину эвакуировали вертолетом в больницу. По данным Министерства иностранных дел Латвии, ее состояние остается стабильным.

Во время восхождения в массиве Монблан пострадала гражданка Латвии. Как подтвердили Латвийскому телевидению в Министерстве иностранных дел, женщина находится в больнице, а ее состояние оценивается как стабильное.

По информации французских спасательных служб, альпинистка сорвалась более чем на 250 метров на горе Мон-Моди. Женщина получила множественные травмы и была доставлена в больничный центр Анси-Женевуа.

Родственники пострадавшей уже проинформированы о случившемся. При необходимости помощь готово оказать посольство Латвии.

Инцидент произошел 2 июля — в день, когда в районе Монблана спасателям пришлось провести сразу десять спасательных операций.

По данным высокогорной жандармерии Шамони (PGHM), этот день оказался особенно тяжелым. Помимо происшествия с гражданкой Латвии, в горах погибли три человека: 62-летний парапланерист из Швейцарии, 80-летний француз, у которого во время похода произошел сердечный приступ, и 69-летний альпинист из Великобритании, сорвавшийся со скального участка в районе Пти-Фламбо.

Массив Монблан ежегодно привлекает тысячи альпинистов, однако сложный рельеф и быстро меняющаяся погода делают восхождения здесь одними из самых опасных в Европе. В летний сезон спасателям регулярно приходится проводить операции по эвакуации пострадавших.

По данным французских спасательных служб, всего за 2 июля сотрудники PGHM выполнили десять операций по оказанию помощи в районе Монблана.