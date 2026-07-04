Суд поставил точку в деле о трагическом пожаре в Лигатненской волости, где весной прошлого года погибли два человека. 65-летний мужчина признан виновным в двойном убийстве и поджоге дома и приговорён к 18 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном пожаре, произошедшем в марте прошлого года в Лигатненской волости. Следствие пришло к выводу, что возгорание было устроено умышленно, а причиной трагедии стал конфликт между людьми, находившимися в доме, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вечером перед пожаром в доме находились три человека — хозяин Эдвин, его гражданская супруга и родственник, который недавно поселился у них. По данным следствия, во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт.

Как установил суд, обвиняемый облил родственника бензином и поджёг его. После этого огонь быстро распространился по дому. Родственник и женщина погибли на месте.

Подозрения полиции с самого начала вызвало поведение хозяина дома. Пока строение горело, соседи видели, как мужчина спокойно уходил от места происшествия.

В ходе расследования он первоначально давал различные объяснения случившемуся, однако позже начал сотрудничать со следствием и признал обстоятельства преступления.

Суд признал 65-летнего мужчину виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, и назначил ему наказание в виде 18 лет и 9 месяцев лишения свободы.

По словам прокурора Видземской прокуратуры Аниты Турлаи, суд полностью согласился с позицией обвинения.

«Суд назначил именно то наказание, которое я как государственный обвинитель просила по этому делу», — отметила прокурор.

При назначении наказания суд учёл сотрудничество обвиняемого со следствием как смягчающее обстоятельство. Вместе с тем отягчающим фактором было признано то, что преступление совершено в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры, мотивом преступления стала ревность. Во время расследования сам обвиняемый рассказал, что конфликт возник из-за женщины, с которой он жил.

Местные жители также считают, что именно личные отношения стали причиной трагедии.

«Всё произошло из-за той женщины. Когда он выпивал, уже не владел собой. Трезвым, думаю, такого бы не сделал», — рассказал житель посёлка Вевери Антон.

С момента пожара прошло чуть больше года. Сгоревший дом до сих пор не разобран: обугленные конструкции стоят на прежнем месте и уже заросли высокой травой.

По информации местного самоуправления, сейчас обсуждается дальнейшая судьба здания, которое находится в совместной собственности муниципалитета и частных владельцев.

После завершения всех процессуальных формальностей осуждённый приступит к отбыванию назначенного наказания.

Приговор поставил точку в одном из самых резонансных уголовных дел последних лет в Видземе, однако судьба сгоревшего дома и его дальнейшее использование пока остаются нерешёнными.