Столкновение легкового автомобиля с грузовиком возле Дрейлиньского кольца вызвало масштабные заторы в направлении Улброки. Несмотря на серьёзные повреждения Volkswagen Sharan и сработавшие подушки безопасности, водитель автомобиля не получил травм.

Около полудня движение в районе Дрейлиньского кольца и улицы Лубанас оказалось практически парализовано после столкновения Volkswagen Sharan с грузовым автомобилем. Из-за аварии образовались длинные пробки, которые затронули сотни водителей, направлявшихся в сторону Улброки.

По словам участников происшествия, перед столкновением движение уже было затруднено. Впереди образовался затор из-за автомобиля, выполнявшего левый поворот.

«Впереди была пробка. Там автомобиль поворачивал налево, поэтому движение замедлилось», — рассказал передача Degpunktā (ТВ3) водитель грузовика.

Водитель Volkswagen объяснил, что автомобили двигались с небольшой скоростью, а столкновение произошло в момент, когда он пытался сократить дистанцию до впереди идущей машины.

«Я увидел, что расстояние стало слишком большим, немного прибавил газу, чтобы подъехать ближе. В этот момент впереди затормозили, и избежать столкновения уже не удалось», — рассказал он.

От удара Volkswagen получил серьёзные повреждения, а в салоне сработали подушки безопасности.

Несмотря на это, водитель отделался без травм. По его словам, больше всего его испугал дым, который появился сразу после столкновения.

«Главное, что пошёл дым. Люди сразу подбежали и сказали, что начинается пожар», — вспоминает мужчина.

Для самого водителя эта авария стала первой столь серьёзной за более чем полвека за рулём.

«Права у меня с 1973 года. В такую аварию попал впервые», — признался пенсионер.

После ДТП на место прибыли пожарные, которым пришлось очищать проезжую часть от обломков автомобилей и вытекших технических жидкостей, чтобы восстановить безопасное движение.

Район Дрейлиньского кольца считается одним из самых загруженных транспортных узлов Риги, поэтому даже небольшие аварии здесь быстро приводят к образованию многокилометровых заторов.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Несмотря на серьёзные повреждения автомобилей и масштабные пробки, авария у Дрейлиньского кольца обошлась без пострадавших.