Расследование одного из самых громких ограблений последних лет в Латвии раскрыло новые подробности подготовки преступления. Как выяснилось, налетчики заранее изучали возможные цели, а после нападения их подвели собственные ошибки, позволившие следствию выйти на подозреваемых.

В деле о вооруженном ограблении магазина часов в Старой Риге, произошедшем весной прошлого года, появились новые детали. Как сообщают Новости ТВ3, следствие установило, что перед нападением участники преступной группы более двух недель находились в Латвии и выбирали наиболее удобную цель.

Напомним, что 29 апреля прошлого года преступники средь бела дня ворвались в магазин, применили силу, распылили перцовый газ и, угрожая оружием сотрудникам и посетителю, всего за несколько минут похитили 82 эксклюзивных наручных часов. Стоимость добычи составила почти 670 тысяч евро. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле с украденными регистрационными номерами.

Несмотря на масштабную поисковую операцию, задержать подозреваемых сразу не удалось. Лишь спустя примерно полгода троих граждан Сербии задержали в Финляндии, где, по данным следствия, они готовились совершить аналогичное ограбление, однако реализовать свой план не успели.

Финская полиция обнаружила целый набор предметов, которые, предположительно, предназначались для нового нападения. Среди изъятого — 9-миллиметровый газовый пистолет, тяжелый топор для разбивания витрин и спортивный таймер, который, как считают следователи, мог использоваться для отработки действий во время ограбления.

После экстрадиции в Латвию трое обвиняемых признали свою вину. В июне суд утвердил соглашение с прокуратурой, согласно которому каждый из них получил шесть лет лишения свободы.

По словам прокурора Сергея Соловьева, преступление было тщательно подготовлено.

«Они находились в Латвии более двух недель. За это время, полагаю, они изучили большинство рижских магазинов, которые можно было бы ограбить, и выбрали тот, где это сделать проще. Мы видим, что нападение произошло не в торговом центре, где можно заблокировать двери и где охраны больше чем один человек. Поэтому, на мой взгляд, небольшие предприниматели защищены значительно хуже», — отметил прокурор.

Следствие считает, что непосредственные исполнители могли быть лишь частью более крупной преступной структуры, а организаторы нападения остаются за пределами уголовного дела.

Раскрыть преступление помогли ошибки самих налетчиков. Во время бегства они оставили улики в магазине, а затем выбросили из автомобиля оружие и другие предметы со следами ДНК.

«Согласно экспертизе, это было так называемое оружие strike-ball. Оно было разобрано на части, а нашли его на Каменном мосту. Нам очень повезло, что они попытались избавиться от одной из главных улик, выбросив ее из окна автомобиля. Также были обнаружены газовые баллончики — эффективное средство для нейтрализации противника», — рассказал Сергей Соловьев.

Четвертый предполагаемый участник нападения по-прежнему находится в международном розыске.

Осужденные выразили желание отбывать наказание в Сербии. По словам прокурора, такой вариант возможен, если соответствующее решение будет принято при участии Министерства юстиции Латвии и компетентных органов Сербии.

Похищенные часы стоимостью почти 670 тысяч евро до сих пор не найдены. Суд также постановил взыскать с осужденных компенсацию ущерба в пользу пострадавшей компании, однако остается неясным, удастся ли реально возместить столь крупную сумму.

Это дело стало одним из самых резонансных вооруженных ограблений в Латвии за последние годы и показало, насколько тщательно могут готовиться подобные преступления, а также какую роль в их раскрытии способны сыграть даже, казалось бы, незначительные ошибки злоумышленников.