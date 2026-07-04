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Трагедия в Риге: велосипедист погиб после падения, полиция начала проверку 0 117

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: тень от велосипеда

В Риге в пятницу произошел смертельный несчастный случай с велосипедистом. Мужчина упал во время движения и скончался на месте, обстоятельства происшествия устанавливает Государственная полиция.

Смертельный инцидент произошел в пятницу на набережной Юглас в Риге. По предварительной информации Государственной полиции, мужчина, ехавший на велосипеде, упал и погиб на месте.

Трагедия произошла по адресу: набережная Юглас, 2. Что именно стало причиной падения, пока не сообщается. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 16 человек, один человек погиб.

Больше всего ДТП произошло в Риге и ее окрестностях — 89. В этих авариях травмы получили 11 человек.

В Латгале зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали три человека, в Земгале произошло 16 аварий с двумя пострадавшими. В Видземе зарегистрировано 17 ДТП, а в Курземе — семь, однако там обошлось без пострадавших.

Среди всех пострадавших за сутки были трое пешеходов, пятеро велосипедистов и двое водителей электросамокатов.

С наступлением лета количество велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности на дорогах традиционно увеличивается. Вместе с этим возрастает и число происшествий с их участием, поэтому полиция регулярно напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и использовать защитную экипировку.

Обстоятельства гибели велосипедиста в Риге будут установлены в ходе начатой проверки.

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#происшествие #Латвия #трагедия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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