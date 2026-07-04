Рижский городской суд 27 августа продолжит рассмотрение уголовного дела против прокремлевской активистки из Резекне Полины Камлёвой. По версии следствия, она организовала перевод около 43 евро на покупку устройства для подавления беспилотников, предназначенного для российских военных.

Рижский городской суд назначил следующее заседание по делу Полины Камлёвой на 27 августа. Женщина обвиняется в финансировании вооруженного конфликта.

По данным прокуратуры, обвиняемая хотела перечислить деньги на приобретение устройства для подавления беспилотников, которое планировалось передать российским военнослужащим, участвующим в войне против Украины.

Следствие утверждает, что из-за невозможности осуществить перевод напрямую из латвийского банка в российский Камлёва попросила о помощи знакомую в Беларуси. Не зная, для чего предназначаются деньги, та перевела 157 белорусских рублей (около 42,86 евро) на счет получателя в российском банке.

Как установила Служба государственной безопасности, поводом для перевода стал сбор средств, организованный контактным лицом обвиняемой в России. По версии следствия, в декабре 2024 года собирались деньги на закупку средств радиоэлектронной борьбы для российских подразделений, находившихся на фронте в Украине.

Хотя сумма перевода была небольшой, уголовное дело касается не размера платежа, а предполагаемой цели его использования. По латвийскому законодательству финансирование вооруженного конфликта является уголовно наказуемым деянием независимо от суммы перечисленных средств.

Уголовное производство было начато Службой государственной безопасности 25 ноября 2025 года. Через неделю, 2 декабря, Камлёву задержали, а сотрудники спецслужбы провели обыски на двух связанных с ней объектах в Резекне и Прейльском крае.

В январе этого года прокуратура предъявила женщине обвинение по статье о финансировании вооруженного конфликта. Максимальное наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также пробационный надзор сроком до трех лет.

На время судебного разбирательства обвиняемая остается под стражей.

Прокуратура отдельно напоминает, что в соответствии с законом любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в силу решением суда.