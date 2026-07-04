Компания любителей гидроциклов на Малом Балтэзерсе проигнорировала запрет на движение по водоёму и встретилась с муниципальной полицией. Нарушение зафиксировали камеры наблюдения, а сами водители в итоге признались, что знали о действующих ограничениях.

На Малом Балтэзерсе в Адажском крае муниципальная полиция оштрафовала компанию отдыхающих, которые въехали на гидроциклах в акваторию, где движение такого транспорта запрещено, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Инцидент произошёл в минувшую субботу. По данным муниципальной полиции, в запретную зону одновременно заехали четыре гидроцикла.

Когда нарушителей встретили на берегу, инспекторы сразу указали на нарушение требований навигационного знака.

«Похоже, сегодня у вас будет не самый удачный день, потому что вы нарушили требования навигационного знака. Здесь запрещено ездить на гидроциклах», — сказала инспектор полиции.

Полицейские напомнили, что навигационные знаки действуют так же, как и дорожные.

«Навигационные знаки одинаковы во всём мире», — отметил один из сотрудников полиции.

Сначала водители пытались выяснить, где именно установлен запрещающий знак. Однако вскоре признали, что прекрасно знали о действующих правилах.

«Мы знак видели. Уже три года подряд приезжаем сюда с местными и знаем, что здесь нельзя. Думали, если будем вести себя тихо, проблем не будет. Теперь будем пить дорогой чай», — признался один из участников.

Как сообщила представитель муниципальной полиции Адажского края Иева Оша, факт нарушения был подтверждён не только наблюдением патруля, но и камерами видеонаблюдения, установленными возле моста, где расположен запрещающий знак.

За движение на гидроцикле в зоне, где это запрещено, законодательство предусматривает предупреждение или штраф в размере от 50 до 75 евро.

В этот раз полицейские назначили каждому нарушителю минимальный денежный штраф.

Ограничения на использование гидроциклов на отдельных водоёмах вводятся для обеспечения безопасности отдыхающих, защиты природы и снижения уровня шума. Муниципальная полиция напоминает, что незнание или игнорирование навигационных знаков не освобождает от ответственности.

Этот случай стал ещё одним напоминанием о том, что правила движения действуют не только на дорогах, но и на воде, а нарушения всё чаще фиксируют камеры наблюдения.