Она сказала, что в настоящее время более подробная информация об атаке недоступна, и ситуацию планируется разрешать на следующей неделе в сотрудничестве с учреждением по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Эглая-Кристсоне также указала, что организаторы узнали о кибератаке в пятницу, 3 июля, вечером.

При открытии сайта "laligaba.lv" видна надпись "Hacked by trenggalek6etar".