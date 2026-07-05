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В Латвии взломан государственный сайт с деньгами 0 115

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хакеры атакуют

Взломан сайт Ежегодной литературной награды Латвии (LALIGABA) "laligaba.lv", подтвердила директор Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета (ЛУ) Эва Эглая-Кристсоне.

Она сказала, что в настоящее время более подробная информация об атаке недоступна, и ситуацию планируется разрешать на следующей неделе в сотрудничестве с учреждением по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Эглая-Кристсоне также указала, что организаторы узнали о кибератаке в пятницу, 3 июля, вечером.

При открытии сайта "laligaba.lv" видна надпись "Hacked by trenggalek6etar".

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#Латвия #интернет #кибербезопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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