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Водитель въехал в водоем и утонул. Что случилось на озере Разна? 0 293

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Озеро
ФОТО: LETA

В ночь на воскресенье, въехав в озеро Разна, погиб водитель автомобиля, сообщили в Государственной полиции.

В Резекненском крае, в Маконькалнской волости, в ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Кауната (P56) мужчина, управлявший автомобилем "Hyundai Santa Fe", съехал с проезжей части и въехал в озеро Разна.

Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 26 человек и один погиб.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в субботу задержаны восемь водителей, начато семь уголовных процессов и один административный.

Оформлен 431 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 175 - за превышение скорости.

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#полиция #ДТП
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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