Количество подозреваемых по громкому делу о жестоком обращении с детьми и их ненадлежащем содержании в одном из детских садов индонезийского города Джокьякарта увеличилось до 27 человек, сообщила полиция.

О преступлениях стало известно после того, как бывший сотрудник учреждения обратился в правоохранительные органы, заявив, что с детьми там обращались бесчеловечно, передает NOS.

В конце апреля полиция провела рейд в детском саду. На месте были обнаружены десятки детей со связанными руками и ногами. По данным следствия, некоторых малышей привязывали к дверям, у многих были обнаружены травмы.

Как сообщает индонезийское издание Berita Satu, к настоящему времени следователи опросили 144 ребенка, а в ближайшее время планируют допросить еще около 60.

Работал без лицензии

Изначально были задержаны 13 человек, включая директора учреждения и воспитателей. Выяснилось, что детский сад работал без лицензии и принимал значительно больше детей, чем позволяли помещения.

По версии полиции, одной из причин произошедшего могла стать погоня за прибылью: руководство принимало больше воспитанников, чем персонал был способен обслуживать.

Дети возвращались домой голодными и с травмами

Индонезийская служба BBC пообщалась с родителями пострадавших детей. Они рассказали, что малыши регулярно возвращались домой с синяками и ссадинами, а также постоянно были голодными.

В детском саду объясняли травмы случайными падениями или драками между детьми.

«Мы считали это нормальным, ведь маленькие дети иногда дерутся», — рассказал один из родителей.

Большой резонанс вызвало и видео в TikTok, в котором мать одной из воспитанниц рассказала, что ее дочь каждый день «истерически плакала» перед походом в детский сад, а после возвращения домой становилась замкнутой и безучастной.

Новые фигуранты дела

Среди 14 новых подозреваемых — воспитатели, охранник и сотрудники административного персонала.

По данным полиции, воспитатели непосредственно участвовали в издевательствах и ненадлежащем уходе за детьми, а охранник и другие сотрудники обвиняются в том, что знали о происходящем и не пытались его остановить.

Агентство Reuters сообщает, что связаться с адвокатами подозреваемых для получения комментариев пока не удалось.

В отношении первых задержанных расследование уже продолжается. Официальные обвинения будут предъявлены позднее. Дата начала судебного процесса пока не объявлена.