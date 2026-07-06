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«Диспетчер запретил трогать»: свидетели о последних минутах жизни велосипедиста в Риге 0 513

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: ДТП с велосипедом

После трагической гибели велосипедиста на Югле в соцсетях появилось эмоциональное свидетельство женщины, которая пыталась помочь пострадавшему, пишет Otkrito.lv.

3 июля в рижском микрорайоне Югла произошел трагический несчастный случай. По предварительной информации Государственной полиции, в 14:56 возле дома № 2 на улице Юглас крастмала мужчина, ехавший на велосипеде, упал и скончался на месте происшествия.

В социальных сетях появился комментарий женщины, которая утверждает, что стала очевидицей трагедии и находилась рядом с пострадавшим до приезда экстренных служб. По ее словам, мужчина не погиб в результате самого падения. «Он не ударился. У него остановилось сердце. Я проверила пульс — его не было. Он также не дышал. Мы с мужем хотели начать делать искусственное дыхание, но человек, который вызвал скорую помощь, сказал, что диспетчер запретил его трогать».

Женщина утверждает, что очевидцы ожидали прибытия медиков более 15 минут, несмотря на то, что неподалеку находится больница Гайльэзерс.

«Мы ждали скорую помощь больше 15 минут. Совсем рядом ведь Гайльэзерс. Я стояла у дороги. Наконец появилась машина скорой помощи. Они не спешили. Я в сердцах крикнула им, чтобы они поторопились».

По словам свидетельницы, прибывшие медики попытались оказать помощь, однако вскоре констатировали смерть мужчины. «Они что-то попробовали сделать и поняли, что человек умер. Потом один из сотрудников спросил, почему мы не оказывали помощь. Я ответила, что диспетчер запретил его трогать».

Женщина считает, что все обстоятельства произошедшего должны быть тщательно расследованы. «Лучше пусть полиция все как следует расследует. В скорую помощь звонили бесчисленное количество раз».

Она также призналась, что до сих пор тяжело переживает увиденное. «Теперь мне снятся кошмары, и меня мучает чувство вины. Я думаю о семье этого мужчины». В завершение женщина отметила, что пережитый стресс особенно тяжело сказался на ней, поскольку сейчас она находится на 34-й неделе беременности.

В комментариях люди написали женщине, чтобы она не винила себя в случившемся, поскольку она сделала все, что было в ее силах.

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#трагедия #скорая помощь #беременность #соцсети #стресс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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