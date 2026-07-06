В Ирландии завершился судебный процесс по делу о торговле людьми, жертвами которой стали граждане Латвии. Двое участников преступной группы получили длительные сроки лишения свободы, а в Латвии расследование продолжается — правоохранители устанавливают тех, кто вербовал людей для работы за границей.

В 2023 году правоохранительные органы Ирландии и Латвии при поддержке Europol и Eurojust ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации.

По данным следствия, преступники вербовали в Латвии малообеспеченных людей, в том числе страдавших различными зависимостями. Им обещали хорошо оплачиваемую работу и достойные условия проживания в Ирландии.

Однако после приезда люди оказывались в условиях, близких к рабству. Следствие установило, что пострадавших полностью контролировали, подвергали психологическому давлению и запугиванию, не обеспечивали нормальным питанием и жильем. Из-за языкового барьера они не могли обратиться за помощью.

Ирландская полиция установила семь пострадавших граждан Латвии — шестерых мужчин и одну женщину, которых завербовали в период с 2020 по 2023 год. По оценкам следствия, преступная группа получила не менее 750 тысяч евро прибыли от их принудительного труда.

Расследование началось после того, как ирландские правоохранители сообщили Государственной полиции Латвии, что расследуемое ими дело может быть связано с вербовкой людей на территории Латвии. Для координации действий была создана совместная следственная группа при поддержке Europol и Eurojust.

В октябре 2023 года в ходе совместной операции одновременно в обеих странах были задержаны подозреваемые: двое — в Ирландии и четверо — в Латвии.

Ирландский суд признал двух обвиняемых виновными в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации, а также в отмывании преступных доходов и подделке документов. Они приговорены к 11 и 13 годам лишения свободы.

Тем временем в Латвии расследование продолжается. Следователи выясняют обстоятельства вербовки граждан Латвии для работы в Ирландии и устанавливают причастных к этой части преступной схемы.

По латвийскому законодательству торговля людьми, совершенная организованной преступной группой либо повлекшая тяжкие последствия или угрозу жизни потерпевших, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Суд также может назначить конфискацию имущества и пробационный надзор.

Это дело стало еще одним примером того, что обещания высокооплачиваемой работы за границей могут использоваться как способ вовлечения людей в схемы трудовой эксплуатации, а расследование подобных преступлений требует тесного международного сотрудничества.