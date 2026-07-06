На северо-востоке Франции неизвестные ограбили музей Lalique. По предварительным данным, добычей злоумышленников могли стать около 20 уникальных ювелирных изделий общей стоимостью почти 4 миллиона евро.

В музее Lalique в коммуне Винген-сюр-Модер на северо-востоке Франции произошло крупное ограбление. По информации французских СМИ, преступники могли похитить драгоценности на сумму в несколько миллионов евро, передает NOS.

Предполагается, что один или несколько злоумышленников проникли в здание около 5:30 утра в воскресенье. В это время сработала сигнализация, однако факт взлома обнаружили лишь спустя некоторое время, когда на работу пришла уборщица.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему после срабатывания сигнализации оперативная реакция последовала только около 7:00 утра. Мэр города Кристиан Доршнер, который также является вице-президентом музея, потребовал установить точную последовательность событий.

По его словам, ущерб может оказаться весьма значительным, поскольку среди похищенного, вероятно, находятся уникальные экспонаты.

Источник, близкий к расследованию, сообщил агентству AFP, что преступники могли похитить около 20 ювелирных изделий. Окончательная оценка ущерба еще проводится, однако предварительно речь идет почти о 4 миллионах евро.

По данным французских СМИ, злоумышленники, предположительно, проникли в музей через аварийный выход. До этого они пытались разбить окна, однако эта попытка оказалась безуспешной.

Музей Lalique остается закрытым до окончания следственных действий. Полиция устанавливает обстоятельства кражи, личности преступников и точную стоимость похищенных экспонатов.