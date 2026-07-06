Бюро внутренней безопасности (IDB) направило в прокуратуру материалы уголовного дела с предложением начать уголовное преследование в отношении трех сотрудников Государственной полиции. Их подозревают в превышении служебных полномочий из-за необоснованного применения электрошокера к задержанному.

В ходе досудебного расследования были собраны доказательства того, что трое сотрудников Рижского регионального управления Государственной полиции при исполнении служебных обязанностей неоднократно применяли к задержанному необоснованную и несоразмерную физическую силу, а также без законных оснований использовали электрошоковое устройство.

В отношении всех трех полицейских избрана мера пресечения — запрет занимать определенные должности. Кроме того, им запрещено покидать территорию Латвии.

Как уже сообщал BB.lv, в рамках другого уголовного дела IDB также предложило привлечь к уголовной ответственности сотрудника Государственной полиции за превышение служебных полномочий, выразившееся в необоснованном применении электрошокера к задержанным.

Следствие установило, что в двух отдельных случаях полицейский без законных оснований и без предупреждения применил электрошоковое устройство в отношении задержанных лиц.