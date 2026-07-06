В Париже задержали мужчину, который взобрался на Эйфелеву башню и вывесил на ней американский флаг. Из-за инцидента полиции пришлось эвакуировать часть посетителей.

Инцидент произошел в субботу днем. Мужчина начал подниматься по конструкции Эйфелевой башни между вторым и третьим уровнями, где затем закрепил американский флаг, сообщили в парижской полиции, передает NOS.

Из-за происшествия были эвакуированы площадь у подножия башни, а также второй и третий уровни одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции.

Нарушителя задержали, когда он добрался до третьего уровня. Его личность, гражданство и мотивы пока не раскрываются. В настоящее время мужчину подозревают в создании угрозы для жизни и безопасности окружающих.

Инцидент произошел 4 июля — в День независимости США. В этом году праздник имеет особое значение, поскольку страна отмечает 250-летие подписания Декларации независимости.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в Нью-Йорке. Российская пара сумела забраться на самый верх небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, где мужчина сделал своей спутнице предложение руки и сердца. После этого обоих также задержала полиция.

Правоохранительные органы Парижа продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного. Пока неизвестно, был ли его поступок связан с празднованием Дня независимости США или имел иные причины.