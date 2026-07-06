Громкое и шокирующее дело всколыхнуло Латвию: полиция задержала четырех человек, подозреваемых в многолетних издевательствах над животными в месте их содержания. По данным следствия, происходящее там трудно назвать иначе как настоящим кошмаром, который длился годами.

Расследование началось в конце 2025 года после тревожной информации, поступившей в Государственную полицию и Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов. Уже первые проверки показали: речь идет о крайне серьезных и шокирующих преступлениях.

По версии следствия, как минимум с 2021 года на территории места содержания животных происходили систематические действия сексуального характера в отношении них. Более того, происходящее не просто скрывали — его фиксировали на фото и видео, что придает делу еще более мрачный и тревожный характер.

Полиция подчеркивает, что на данный момент нет подтверждений распространения этих материалов, однако сам факт их создания вызывает серьезную обеспокоенность.

Во время обыска правоохранители изъяли всех животных, которые, по данным следствия, могли стать жертвами происходящего. Также были обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 4000 евро, предположительно полученные преступным путем.

По подозрению в причастности к этим шокирующим преступлениям задержаны четыре человека. Среди них — двое граждан Латвии, один человек с гражданством Дании и Швейцарии и еще один — гражданин России.

Несмотря на тяжесть обвинений, всем подозреваемым избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. Им строго запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с животными, а также контактировать с ними.

Особое внимание привлекает тот факт, что один из подозреваемых — гражданин Дании и Швейцарии — уже находится в местах лишения свободы за пределами Латвии, где отбывает наказание за аналогичное преступление.

Расследованием занимается Управление по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции. Дело возбуждено по статьям, предусматривающим ответственность за оборот порнографических материалов с участием животных, а также за жестокое обращение и истязание животных, совершенные группой лиц.

Следствие продолжается, и правоохранительные органы не исключают, что по мере раскрытия всех деталей это громкое дело может получить еще более резонансное развитие.