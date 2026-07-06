На австралийский пляж за последние дни выбросило шесть металлических шаров. Предположительно, это топливные баки, использовавшиеся при запуске ракеты, однако специалисты пока продолжают расследование.

Первые три шара были обнаружены в пятницу на пляже Форрест-Бич в регионе Северный Квинсленд на северо-востоке Австралии. В субботу нашли еще один, а сегодня — еще два. Загадочные предметы вызвали настоящий переполох в небольшом поселке, где живут всего несколько сотен человек, сообщает NOS.

Местная жительница Акасия Гриффитс рассказала телеканалу ABC, что ей вместе с тремя детьми приказали срочно эвакуироваться, поскольку опасные объекты обнаружили всего в 500 метрах от ее дома.

«Я начала складывать в корзины детскую одежду и важные документы, чтобы быстро погрузить их в машину. Честно говоря, я очень испугалась», — призналась женщина.

На место прибыли многочисленные экстренные службы: пожарные, полиция, а также вертолеты и беспилотники, обследовавшие побережье.

Позже Гриффитс решила остаться дома, чтобы не бросать домашний скот. Вскоре пожарные сократили зону оцепления до 50 метров, поскольку появилась предварительная версия происхождения находки.

По мнению специалистов, металлические сферы могут быть топливными баками, которые отделяются от ракеты после первой или второй ступени при выводе аппарата в космос.

Профессор космической археологии Австралийского национального университета Элис Горман рассказала газете The Guardian, что такие объекты действительно существуют.

«Их действительно называют космическими шарами. Их могут находить спустя многие годы после запуска. Думаю, никто не видел, как именно они упали», — пояснила она.

Несмотря на вполне земное объяснение, в социальных сетях австралийцы активно шутят о пришельцах и сериале «Секретные материалы». Один из пользователей написал Илону Маску: «Кажется, нашли несколько ваших деталей». Другой пошутил: «Ой, похоже, я забыл свои рождественские украшения на пляже».

Однако пожарные относятся к ситуации гораздо серьезнее. Если это действительно топливные баки, ранее они могли содержать гидразин — высокотоксичное, легковоспламеняющееся вещество с резким запахом аммиака, которое считается потенциально канцерогенным для людей и животных.

Именно поэтому шары под охраной полиции были вывезены пожарными в специальных защитных костюмах.

Представители экстренных служб призвали жителей не приближаться к подобным предметам, если они будут обнаружены вновь, и немедленно звонить в службу спасения.

Сейчас Австралийское космическое агентство (ASA) пытается установить владельца найденных объектов. Это уже не первый подобный случай: в 2023 году на побережье Австралии обнаружили фрагмент космического мусора, который впоследствии оказался частью индийской ракеты. Похожие металлические шары также находили в Намибии в 2011 году.