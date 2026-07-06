Во время благоустройства сада семья из немецкого Брауншвейга обнаружила более тысячи человеческих костей и зубов. Полиция начала расследование, однако признаков преступления специалисты не нашли.

Необычная находка была сделана в районе Диббесдорф города Брауншвейг. Два года назад 35-летний Феликс Чалл с супругой купили здесь дом, а недавно решили привести в порядок участок и разбить цветники.

Когда супруги начали снимать старую плитку, они обнаружили первую человеческую кость. По словам хозяина дома, с тех пор практически не проходит дня без новых находок.

На сегодняшний день семья, воспитывающая трех дочерей, нашла уже более тысячи костей и зубов. Иногда из земли извлекали крупные фрагменты скелетов. Эксперты установили, что останки принадлежат как взрослым, так и детям. По предварительной оценке, их возраст составляет от 50 до 100 лет.

Фото: NDR.

После обнаружения первой кости к расследованию подключили судебного патологоанатома, который подтвердил, что останки человеческие. Последующая экспертиза не выявила следов насильственной смерти, поэтому прокуратура не рассматривает это дело как уголовное.

Личности умерших установить пока не удалось. Представитель прокуратуры Кристиан Вольтерс сообщил, что рядом с останками не нашли никаких личных вещей, которые могли бы помочь в идентификации. Не исключено, что расследование вскоре будет завершено.

По словам местного историка, дом был построен в 1960-х годах на бывших сельскохозяйственных землях. Поблизости никогда не было ни церкви, ни кладбища, хотя подобные находки чаще всего делают именно рядом с ними.

Позже в полицию обратился местный житель, который вспомнил строительные работы в этом районе в 1960-х годах. По его словам, тогда для засыпки участков использовали грунт, вывезенный со старого кладбища. Он рассказал, что еще ребенком находил человеческие кости на стройке.

Однако Феликс Чалл считает, что эта версия объясняет не все. По его словам, некоторые останки лежали в земле в упорядоченном виде, что плохо согласуется с предположением о перемешанном привозном грунте.

Несмотря на то что тайна происхождения останков пока остается неразгаданной, хозяева дома надеются, что после завершения расследования все найденные кости будут захоронены с должным уважением. «Если бы это были мои родственники, я бы тоже хотел, чтобы с ними обращались достойно», — сказал владелец участка.