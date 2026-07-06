Государственная полиция начала уголовный процесс по факту проникновения в магазин «Euronics», расположенный в торговом центре Origo.

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением.

В настоящее время продолжается расследование, ведется сбор доказательств и устанавливаются личности причастных. Размер причиненного ущерба уточняется.

Прохожие утром заметили, что в торговом центре Origo разбито стекло входной двери, а рядом лежат большие камни, предположительно использовавшиеся при проникновении.

Напомним, рядом с торговым центром Origo традиционно собираются асоциальные элементы. Рижскую думу не раз призывали навести порядок, но все без толку. Ответственным за безопасности в городе Рига является вице-мэр Э. Ратниекс (Национальное объединение).