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В Риге в торговом центре Origo выбили витрину 2 376

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига хулиганы
ФОТО: LETA

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту проникновения в магазин «Euronics», расположенный в торговом центре Origo.

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением.

В настоящее время продолжается расследование, ведется сбор доказательств и устанавливаются личности причастных. Размер причиненного ущерба уточняется.

Прохожие утром заметили, что в торговом центре Origo разбито стекло входной двери, а рядом лежат большие камни, предположительно использовавшиеся при проникновении.

Напомним, рядом с торговым центром Origo традиционно собираются асоциальные элементы. Рижскую думу не раз призывали навести порядок, но все без толку. Ответственным за безопасности в городе Рига является вице-мэр Э. Ратниекс (Национальное объединение).

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#Рига #безопасность #вандализм #торговый центр #преступления
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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