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23-летняя победительница конкурса красоты и ее возлюбленный погибли при разрушительном землетрясении в Венесуэле 0 273

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скарлент Родригез

23-летняя обладательница титула Miss Grand Orlando Скарлент Родригез и ее молодой человек Хосе Кастро стали жертвами мощного землетрясения в Венесуэле. Сначала пару считали пропавшей без вести, однако позже их гибель была официально подтверждена.

Разрушительное землетрясение в Венесуэле продолжает уносить жизни людей. Среди погибших оказались 23-летняя королева красоты из Флориды Скарлент Родригез и ее возлюбленный Хосе Кастро.

После стихийного бедствия родственники и друзья надеялись, что молодым людям удалось спастись, однако спустя некоторое время спасатели подтвердили их гибель. По сообщениям местных СМИ, пара оказалась под завалами жилого дома.

Скарлент Родригез получила широкую известность в прошлом году, когда завоевала титул Miss Grand Orlando. После победы она начала активно развивать карьеру модели и участвовала в различных благотворительных и общественных проектах.

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В одном из интервью девушка рассказывала, что конкурс стал для нее не просто возможностью добиться успеха в индустрии красоты, а началом нового жизненного этапа.

«Для меня большая честь представлять свой город. Это начало пути, полного мечты, страсти и целей. Я хочу вдохновлять людей, быть лидером и оставлять после себя след доброты и силы», — говорила Родригез.

Близкие вспоминают Скарлент как доброго, отзывчивого и искреннего человека, всегда готового прийти на помощь. После известия о ее смерти социальные сети заполнили слова соболезнования и поддержки семье погибшей.

Землетрясение, произошедшее в Венесуэле, стало одним из самых разрушительных за последние годы. Оно привело к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям, а спасательные службы продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших.

Гибель молодой модели и ее возлюбленного стала одной из самых обсуждаемых трагических историй после катастрофы. История Скарлент Родригез, которая мечтала вдохновлять людей и только начинала строить карьеру, оборвалась всего в 23 года.

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#катастрофа #благотворительность #трагедия #землетрясение #Венесуэла #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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