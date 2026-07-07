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Чиновник Рижской думы катался на машине за казненный счет – под суд не пойдет, но должность покинет 0 192

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ивар Баламовскис.

Ивар Баламовскис.

ФОТО: LETA

Вынужден уволиться директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис, сообщили в Рижской думе.

Глава департамента признался, что в декабре прошлого года девять раз использовал служебный автомобиль, чтобы после работы добраться домой. При этом он не внес соответствующие записи об этих поездках в документы учета маршрутов.

По его словам, это произошло в период, когда департамент одновременно решал несколько задач. В это время, пожаловался Баламовскис, ему регулярно приходилось выполнять служебные обязанности и окончания рабочего дня.

Директор департамента признал допущенное нарушение и взял на себя ответственность за правонарушения. Он сообщил, что возбужденное дело будет прекращено путем досудебного соглашения, после чего он покинет свой пост.

Баламовскис также заявил, что уходит довольным проделанной работой. В частности, он отметил внедрение единой цифровой системы подачи заявлений и приема в 10-е классы рижских средних школ, из-за которой сейчас нервничают тысячи школьников и их родителей.

Еще Баламовскис развивал культурную жизнь в микрорайонах Риги.

Отметим, что он недолго просидел в кресле начальника – официально директором департамента городская дума назначила его 25 марта этого года, а к исполнению обязанностей он приступил в апреле.

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#Рига #образование #увольнение #коррупция #культура
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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