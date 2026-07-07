Глава департамента признался, что в декабре прошлого года девять раз использовал служебный автомобиль, чтобы после работы добраться домой. При этом он не внес соответствующие записи об этих поездках в документы учета маршрутов.

По его словам, это произошло в период, когда департамент одновременно решал несколько задач. В это время, пожаловался Баламовскис, ему регулярно приходилось выполнять служебные обязанности и окончания рабочего дня.

Директор департамента признал допущенное нарушение и взял на себя ответственность за правонарушения. Он сообщил, что возбужденное дело будет прекращено путем досудебного соглашения, после чего он покинет свой пост.

Баламовскис также заявил, что уходит довольным проделанной работой. В частности, он отметил внедрение единой цифровой системы подачи заявлений и приема в 10-е классы рижских средних школ, из-за которой сейчас нервничают тысячи школьников и их родителей.

Еще Баламовскис развивал культурную жизнь в микрорайонах Риги.

Отметим, что он недолго просидел в кресле начальника – официально директором департамента городская дума назначила его 25 марта этого года, а к исполнению обязанностей он приступил в апреле.