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Из моря подняли тело погибшего человека 0 304

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Море

В Адажском крае в понедельник спасатели подняли из моря тело погибшего человека. Этот случай увеличил число погибших, найденных в водоемах Латвии с начала года, до 40.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, после извлечения из воды тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

Точные обстоятельства происшествия и причина смерти пока не сообщаются. Их предстоит установить в ходе проверки.

С начала купального сезона, который в Латвии отсчитывается с 15 мая, спасатели уже извлекли из водоемов тела 20 погибших.

Летние месяцы традиционно становятся периодом, когда число происшествий на воде заметно возрастает. Именно поэтому спасательные службы регулярно призывают жителей соблюдать осторожность во время отдыха у рек, озер и моря.

Новый трагический случай вновь напоминает, что даже в разгар купального сезона вода остается источником повышенной опасности, а соблюдение элементарных правил безопасности может иметь решающее значение.

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#Латвия #трагедия #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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