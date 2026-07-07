Международная операция Global Chain , объединившая правоохранительные органы 59 стран, привела к освобождению более двух тысяч жертв торговли людьми, задержанию свыше тысячи подозреваемых и началу сотен уголовных расследований.

С 8 по 12 июня в странах Африки, Европы, Азии и Америки прошла крупнейшая международная операция Global Chain, направленная на борьбу с торговлей людьми. В ней приняли участие правоохранительные органы 59 государств, сообщает Interpol.

По итогам пятидневной операции были выявлены 2070 жертв торговли людьми, задержаны 1024 подозреваемых, а также начато 465 уголовных расследований.

Операцию возглавили правоохранительные органы Австрии и Румынии при координации Интерпола, Европола, Frontex и Ameripol. В общей сложности были произведены 334 ареста по обвинениям в торговле людьми и еще 690 задержаний, связанных с другими преступлениями.

Проверки на границах и обмен разведданными

Во время операции сотрудники полиции, пограничных служб и специализированных подразделений проводили проверки в аэропортах, на пограничных переходах, транспортных узлах и в местах, которые ранее были определены как возможные центры деятельности торговцев людьми.

Страны-участницы в режиме реального времени обменивались информацией через защищенную сеть Интерпола I-24/7, а также каналы Европола и Ameripol. Это позволило быстро сверять данные и координировать действия следователей.

В рамках расследований Интерпол выпустил 17 новых международных уведомлений, а проверки на границах позволили выявить еще 20 совпадений с уже существующими ориентировками.

Для управления операцией были созданы два международных координационных центра — в Скопье (Северная Македония) и Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Жертвами становились жители 45 стран

Освобожденные во время операции люди оказались выходцами из 45 стран. Больше всего пострадавших — граждане Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Молдовы и Непала.

По данным следствия, преступники заманивали людей ложными обещаниями работы, пользовались их тяжелым материальным положением или принуждали к эксплуатации с помощью угроз и насилия.

Крупнейшие операции

В Бразилии федеральная полиция ликвидировала международную преступную сеть, переправлявшую людей в Камбоджу, где их заставляли участвовать в интернет-мошенничествах. Правоохранители выявили 406 пострадавших, среди которых 83 гражданина Бразилии и 323 иностранца. По делу были объявлены в международный розыск подозреваемые.

В Аргентине полиция освободила двух несовершеннолетних граждан Боливии, которых незаконно эксплуатировали в продуктовом магазине. Следствие считает, что преступление было частью более крупной сети трудовой эксплуатации.

В Бельгии задержаны 17 человек, подозреваемых в вербовке несовершеннолетних девушек через социальные сети. По данным следствия, жертв удерживали против их воли и принуждали к занятию проституцией в Бельгии и Франции.

Все выявленные во время операции пострадавшие были переданы национальным службам защиты и поддержки жертв торговли людьми.

Торговцы людьми меняют методы

Генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиза отметил, что торговля людьми остается одним из самых прибыльных видов организованной преступности, ежегодно принося преступным группировкам сотни миллиардов долларов.

«Результаты операции Global Chain показывают, чего можно добиться благодаря тесному международному сотрудничеству. Торговцы людьми действуют без границ, поэтому и наша борьба должна быть столь же глобальной, скоординированной и непрерывной», — подчеркнул он.

Следователи также отметили изменение схем работы преступных сетей. Все чаще жителей стран Латинской Америки переправляют в Европу для принудительного труда, а также используют в преступной деятельности в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, были выявлены случаи принуждения людей к участию в вооруженных конфликтах.

Около 10% всех обнаруженных жертв составили несовершеннолетние, которых подвергали сексуальной эксплуатации.

По данным Интерпола, современные торговцы людьми все активнее используют интернет и ложные предложения о работе для поиска новых жертв. Именно поэтому наряду с международными спецоперациями все больше внимания уделяется профилактике и информированию населения о рисках трудовой эксплуатации и современных схемах вербовки.