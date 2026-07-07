Верховный суд (Сенат) Латвии вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново, пишет kriminal.lv.

Скидка на волокиту

Фабула у этого дела такая: трое сообщников попались на том, что по предварительному сговору купили и везли на продажу большую партию таблеток MDMA (экстази). Один из них при этом и сам находился под кайфом.

Изъятое у них количество экстази, как позже отметил Сенат, в шесть раз превышало установленный законом порог для «крупного размера». То есть, у них было порядка 300 таблеток. За такое преступление закон предусматривает реальное лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Однако суд первой инстанции назначил двум обвиняемым – по 2 года и 11 месяцев тюрьмы условно (плюс 2,5 года надзора пробации), третьему – 3 года тюрьмы условно (плюс 2,5 года надзора пробации).

Почему так вышло? Судьи посчитали, что в ходе процесса была допущена волокита и нарушено право обвиняемых на завершение дела в разумные сроки. Прокуратура возмутилась такой «скидке», но Земгальский окружной суд в феврале 2026 года оставил этот мягкий приговор в силе.

После этого старший прокурор Генеральной прокуратуры Инга Ниедре подала кассационный протест в Сенат.

Сенат требует обосновать щедрость

Сенат Верховного суда Латвии в составе Яниса Розенберга (судья-докладчик), Айи Бранты и Мариса Леи изучил материалы дела и указал: право на разумные сроки процесса — вещь важная, и закон действительно разрешает снижать за это наказание даже ниже минимального предела. Вот только делать это «на глаз» нельзя.

Суд должен был четко отделить объективные задержки (например, экспертизы) от неоправданного затягивания дела, а затем прямо связать длительность этой волокиты с конкретным размером «скидки» к срокам, пояснил Сенат. Но этого сделано не было – суды просто констатировали, что «нарушение было важным», и скостили торговцам MDMA реальный сроки заключения без внятных объяснений.

Мочало – начинай сначала

Еще больше вопросов у Сената возникло именно к условным срокам. По закону, чтобы оставить преступника на свободе, у суда должна быть железная, подкрепленная фактами уверенность, что человек исправится без изоляции от общества.

Земгальский окружной суд мотивировал условный срок стандартным набором: подсудимые ранее не судимы, у двоих есть маленькие дети, они работают, а в ходе рассмотрения апелляции еще и раскаялись. А поскольку новых уголовных дел на них за это время не завели, значит, обвиняемые «сделали правильные выводы».

Сенат раскритиковал этот подход. Во-первых, отсутствие новых уголовных дел не гарантирует кристальную честность в будущем. Во-вторых, условный срок за сбыт наркотиков в группе, требует серьезной индивидуальной аргументации...

В итоге Сенат постановил: решение Земгальского окружного суда в части назначенных наказаний отменено, а дело отправлено туда же на новое рассмотрение.

Теперь окружным судьям придется аргументировать каждый нюанс «скидки».