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Очевидец рассказал, как разбился суперкар McLaren на улице Карля Улманя в Риге 2 1281

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разбитый авто
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге появились новые подробности аварии с участием суперкара McLaren, которая накануне привлекла внимание многих водителей. По словам очевидца, автомобиль потерял управление на мокрой дороге, однако водитель серьезно не пострадал.

В понедельник движение по улице Карля Улманя в направлении центра Риги оказалось частично затруднено после аварии с участием желтого суперкара McLaren. Разбитый автомобиль занял одну из полос движения, а его обломки оказались разбросаны более чем на сто метров.

По предварительным данным, водитель мог потерять управление из-за мокрого дорожного покрытия. Очевидец происшествия Владимир рассказал передаче Degpunktā (TV3), что видел момент аварии.

«Я ехал примерно 90 км/ч. Он вошел в первый поворот, нажал на газ, а на дороге была вода — машину начало бросать», — рассказал мужчина.

По его словам, в автомобиле находился только водитель. После столкновения очевидец сразу остановился и подошел к машине, чтобы убедиться, что человеку не требуется помощь.

«С ним все было в порядке. Помощь не понадобилась», — отметил он.

Стоимость нового автомобиля McLaren начинается примерно от 200 тысяч евро, однако очевидец предположил, что попавший в аварию экземпляр мог стоить значительно дороже — около полумиллиона евро.

Несмотря на серьезные повреждения суперкара, авария обошлась без пострадавших. Учитывая интенсивное движение по улице Карля Улманя, можно считать большой удачей, что потерявший управление автомобиль не столкнулся с другими участниками дорожного движения.

Причины ДТП предстоит установить в ходе дальнейшей проверки.

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#Рига #ДТП #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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