Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подростки помогли или сами подожгли? Загадка сгоревшей машины во дворе многоквартирного дома 0 71

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горящий автомобиль
ФОТО: скриншот видео TV3

Во дворе многоквартирного дома в Екабпилсе сгорел автомобиль Toyota, которым, по словам местных жителей, давно не пользовались. Пока полиция расследует обстоятельства происшествия, очевидцы выдвигают разные версии того, как начался пожар.

Пожар произошел во дворе многоквартирного дома на улице Виестура в Екабпилсе. Стоявший на траве автомобиль Toyota загорелся днем, после чего на место прибыли экстренные службы.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), первыми о происшествии сообщили трое подростков. По словам местных жительниц Хелены и Байбы, дети подбежали к ним, рассказали о дымящемся автомобиле и попросили подсказать адрес, чтобы вызвать пожарных.

Возгорание удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал.

По словам жителей, автомобиль уже несколько месяцев стоял без движения.

«Эта машина была брошена уже несколько месяцев. А я с утра сушила белье. Посмотрела в окно — все двери были открыты. Подумала: слава Богу, наконец-то ее уберут», — рассказала Байба.

Позже автомобиль действительно увезли, однако уже после пожара — в виде полностью сгоревшего остова.

Мнения жителей о причинах возгорания разделились. Одни считают, что подростки своевременно заметили дым и помогли вызвать экстренные службы.

Однако жительница дома напротив рассказала другую версию событий. По ее словам, ее муж видел, как несколько мальчиков находились возле автомобиля, открывали капот, после чего появился дым, а затем начался пожар.

«Там были такие маленькие мальчишки — один на костылях. Они крутились возле этой машины. Муж видел, как они открыли капот, потом пошел небольшой дым, а затем огонь разгорелся все сильнее», — утверждает женщина.

Другие жители отмечают, что окончательные выводы делать пока рано и обстоятельства происшествия должны установить следователи.

По имеющейся информации, полиция рассматривает различные версии произошедшего. Не исключается и возможность умышленного поджога, однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения уголовного процесса.

Пока причины возгорания официально не установлены, а история остается предметом обсуждения среди жителей района.

×
Читайте нас также:
#пожар #полиция #подростки #следствие #преступления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разбитый авто
Изображение к статье: Международная операция Global Chain.
Изображение к статье: Скарлент Родригез
Изображение к статье: Подросток в наручниках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: рельсы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Студенты читают
В мире
1
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
Изображение к статье: школьники Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Несколько регионов Китая оказались во власти мощной непогоды. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Контейнеры для сбора текстиля
Наша Латвия
1
Изображение к статье: рельсы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Студенты читают
В мире
1
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео