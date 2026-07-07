Во дворе многоквартирного дома в Екабпилсе сгорел автомобиль Toyota, которым, по словам местных жителей, давно не пользовались. Пока полиция расследует обстоятельства происшествия, очевидцы выдвигают разные версии того, как начался пожар.

Пожар произошел во дворе многоквартирного дома на улице Виестура в Екабпилсе. Стоявший на траве автомобиль Toyota загорелся днем, после чего на место прибыли экстренные службы.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), первыми о происшествии сообщили трое подростков. По словам местных жительниц Хелены и Байбы, дети подбежали к ним, рассказали о дымящемся автомобиле и попросили подсказать адрес, чтобы вызвать пожарных.

Возгорание удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал.

По словам жителей, автомобиль уже несколько месяцев стоял без движения.

«Эта машина была брошена уже несколько месяцев. А я с утра сушила белье. Посмотрела в окно — все двери были открыты. Подумала: слава Богу, наконец-то ее уберут», — рассказала Байба.

Позже автомобиль действительно увезли, однако уже после пожара — в виде полностью сгоревшего остова.

Мнения жителей о причинах возгорания разделились. Одни считают, что подростки своевременно заметили дым и помогли вызвать экстренные службы.

Однако жительница дома напротив рассказала другую версию событий. По ее словам, ее муж видел, как несколько мальчиков находились возле автомобиля, открывали капот, после чего появился дым, а затем начался пожар.

«Там были такие маленькие мальчишки — один на костылях. Они крутились возле этой машины. Муж видел, как они открыли капот, потом пошел небольшой дым, а затем огонь разгорелся все сильнее», — утверждает женщина.

Другие жители отмечают, что окончательные выводы делать пока рано и обстоятельства происшествия должны установить следователи.

По имеющейся информации, полиция рассматривает различные версии произошедшего. Не исключается и возможность умышленного поджога, однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения уголовного процесса.

Пока причины возгорания официально не установлены, а история остается предметом обсуждения среди жителей района.