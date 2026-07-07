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В центре для просителей убежища в Латвии во время проверки нашли 31 нож 0 292

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ножи
ФОТО: пресс-фото

Во время профилактической проверки в центре для просителей убежища «Лиепна» сотрудники Государственной полиции обнаружили десятки бытовых ножей, которые проживающие хранили с нарушением внутренних правил — под матрасами и подушками. Всего было изъято 31 нож.

Проверка прошла 27 июня в центрах для просителей убежища в Лиепне и Муцениеки. В ней участвовали сотрудники Государственной полиции, других служб безопасности и кинологи.

Как сообщили в полиции, в Лиепне были выявлены несколько нарушений внутренних правил хранения бытовых ножей. Согласно установленному порядку, такие предметы не должны храниться в жилых помещениях под матрасами или подушками.

После проверки полиция обсудила с руководством центра возможные риски безопасности, связанные с подобными нарушениями.

Одновременно в центре проверили одного человека на возможное наркотическое опьянение, однако экспресс-тест оказался отрицательным.

В центре для просителей убежища в Муцениеки в ходе той же профилактической проверки у одного человека обнаружили небольшое количество марихуаны. По этому факту начато административное производство, а самого человека направили на экспертизу.

Важно отметить, что речь идет именно о бытовых ножах, которые выдаются проживающим при заселении вместе с комплектом посуды для приготовления и приема пищи. Нарушением стало не наличие ножей как таковых, а их хранение в местах, не предусмотренных внутренними правилами.

По данным полиции, во время проверки не сообщалось о случаях применения этих ножей для нападений или угроз. Ранее бывший руководитель центра также заявляла, что охрана не фиксировала фактов использования бытовых ножей против сотрудников или других проживающих.

Профилактические проверки Государственная полиция регулярно проводит совместно с другими государственными и муниципальными службами. Они проходят не только в центрах для просителей убежища, но и в местах проживания, работы и учебы граждан третьих стран. Одновременно проверяется законность пребывания иностранцев в Латвии.

Министр внутренних дел Янис Домбрава ранее сообщил об изъятии ножей в центре и заявил, что ожидает дальнейшего усиления контроля за работой учреждений, связанных с размещением просителей убежища.

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#полиция #Латвия #безопасность #марихуана
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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