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СМИ: под Киевом нашли тело подозреваемой во взрыве в Монако 0 562

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: СМИ: под Киевом нашли тело подозреваемой во взрыве в Монако

Анастасия Березовская подозревается в покушении на бизнесмена Ермолаева

Издание "Украинская правда" во вторник со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что под Киевом нашли тело Анастасии Березовской, подозреваемой в попытке покушения на находящегося под санкциями украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

В публикации говорится, что тело женщины обнаружили закопанным поздним вечером 6 июля. По информации источников издания, её застрелили.

Собеседники издания также рассказали, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Ещё один источник издания в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-сотрудник правоохранительных органов.

В ГУР и Нацполиции ситуацию пока не комментировали. Украинская служба Радио Свобода обратилась в ведомства с запросом о комментарии.

Ранее в июле стало известно, что Интерпол опубликовал уведомление о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой по делу о покушении. В карточке розыска указывалось, что Березовская говорит на немецком. Ранее заместитель прокурора Монако Морган Реймонд сообщил, что подозреваемая проживала в Германии.

Британский таблоид Daily Mail писал со ссылкой на источники в следственных органах, что женщину опознал свидетель. Камеры зафиксировали ее в черной панаме, в момент перехода без паспортного контроля границы во французском городе Босолей. По версии следствия, затем она направилась в Италию, вероятно, в компании подельников.

Покушение на Вадима Ермолаева было совершено в Монако вечером 29 июня, когда произошел взрыв улице Реверан-Пер-Луи-Фролла. По материалам дела, подозреваемая спрятала взрывное устройство в рюкзаке у входа в жилой дом Sun's Palace и привела его в действие с мобильного телефона, находясь примерно в 12 метрах. В результате взрыва Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын получили ранения.

Прокуратуры Монако и Франции возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте и преступном сговоре.

Вадим Ермолаев – уроженец Украины и гражданин Кипра. Forbes Украина писал, что в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит группа компаний "Алеф". В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции. Предпринимателя подозревают в том, что после аннексии Крыма он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжал работать в соответствии с законодательством России.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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