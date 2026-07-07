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В Бельгии задержали школьников, угрожавших устроить поджог школы и нападение с использованием химических веществ 0 63

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подросток в наручниках

В Бельгии задержаны шестеро несовершеннолетних, которые через TikTok угрожали устроить нападение на свою среднюю школу в городе Хасселт, а также расправиться с ее руководством. Как сообщили полиция и прокуратура, задержания были проведены еще в середине июня, однако известно об этом стало только сейчас.

По данным следствия, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось, возможно, предотвратить нападение, которое могло произойти спустя несколько дней. Расследование началось после того, как руководство школы HAST обратилось в полицию с заявлением об угрозах, передает NOS.

Администрация школы заявила, что глубоко потрясена произошедшим и подчеркнула, что безопасность учеников и сотрудников остается главным приоритетом. Директор учебного заведения Том Кокс поблагодарил правоохранителей за быстрое реагирование, но отказался подробно комментировать ситуацию, поскольку расследование продолжается.

Угрозы поджога и химической атаки

По данным полиции, в закрытой группе в TikTok подростки обсуждали поджог школы и нападение с использованием химических веществ. Кроме того, в сообщениях содержались ссылки на случаи массовых расстрелов в школах, экстремистские организации и другие акты насилия, произошедшие в прошлом.

Все подозреваемые скрывались под анонимными аккаунтами, однако с помощью интернет-провайдеров следователям удалось установить их личности. Уже в течение суток были задержаны шесть несовершеннолетних — все они являются учащимися школы в Хасселте. Их возраст, место жительства и другие персональные данные не разглашаются.

Подозреваются в угрозе совершения теракта

«Благодаря тому, что мы действовали очень быстро, удалось, возможно, предотвратить гораздо более серьезные последствия», — заявил начальник полиции Филип Пирар.

Представитель прокуратуры Анна Деграен подчеркнула, что молодежь должна понимать всю серьезность подобных действий.

«Подростки и общество в целом должны осознавать, что публикация экстремистских сообщений и угроз недопустима и неизбежно повлечет за собой соответствующую реакцию полиции и органов правосудия», — отметила она.

Все шестеро подозреваемых предстали перед судом по делам несовершеннолетних в Хасселте и Тонгерене. Им инкриминируют угрозу совершения террористического нападения.

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#безопасность #TikTok #теракт #несовершеннолетние #нападение #поджог #угрозы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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