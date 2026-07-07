Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых в поджогах объектов компании Latvijas dzelzceļš (LDz), которые, по версии следствия, были совершены в интересах России. Причиненный железнодорожной компании ущерб оценивается почти в 57 тыс. евро.

Как сообщили в прокуратуре, обвинения предъявлены четырем ранее судимым лицам. Общий ущерб, нанесенный государственному предприятию Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога), составил 56 684 евро.

Расследование уголовного дела проводила Служба государственной безопасности (СГБ), которой материалы были переданы после первоначальных следственных действий Государственной полиции.

По данным следствия, речь идет о четырех эпизодах поджогов железнодорожной инфраструктуры в Риге. Три из них произошли в октябре прошлого года, еще один — в январе 2026 года.

Следствие считает, что основной исполнитель поджег один электрораспределительный шкаф и один релейный шкаф, а для совершения еще двух поджогов релейных шкафов привлекал помощников.

Поврежденный электрораспределительный шкаф обеспечивал освещение железнодорожной инфраструктуры, а релейные шкафы использовались для управления движением поездов.

По версии следствия, исполнители снимали поджоги на видео и отправляли записи заказчику через мессенджер Telegram в качестве подтверждения выполнения задания.

Следователи также установили, что четвертый обвиняемый, который к тому моменту уже отбывал наказание по другому уголовному делу, выполнял роль посредника: он нашел основного исполнителя и координировал выплату вознаграждения за совершенные поджоги.

Изначально каждый случай расследовался Государственной полицией как умышленное уничтожение чужого имущества. Позднее, после установления связи между эпизодами и получения доказательств возможной деятельности в интересах иностранного государства, уголовные производства были объединены, а расследование продолжила Служба государственной безопасности.

Двум гражданам Латвии 1999 и 2006 годов рождения предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного закона — в оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, и в умышленном уничтожении либо повреждении чужого имущества.

Теперь обстоятельства дела и виновность обвиняемых предстоит оценить суду.