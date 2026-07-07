7 июля прошло первое заседание, где предъявили обвинение владельцам сауны в российском Прокопьевске. Следствие считает, что по их вине в конце января в пожаре погибли пятеро подростков, праздновавших в бане тройной день рождения. Спастись удалось лишь одной девушке, остальные надышались угарным газом и задохнулись.

Ремонт делали сами

За 20 минут до начала заседания у кабинета ответственного собрались шесть потерпевших и их представители. Через 10 минут пришли ещё шестеро.

Администратор сауны Елена Селищева с толстой кипой бумаг начинает плакать уже до заседания. У других в глазах стоят слезы. Очевидно, что это ближайшие родственники погибших подростков. Никто из них не захотел общаться с журналистами.

Братья Долгачевы появились в практически одинаковых черных костюмах. Алексей, главный владелец, надел на голову кепку и внимательно всматривался в лица пострадавших. Павел, фактический управляющий, все заседание прятал глаза от камер и не поворачивался лицом к родным погибших детей. Елена Селищева плакала и утирала слезы.

«Если не будешь знать, что ответить, смотри на меня», — дошли обрывки ее разговора с адвокатом.

«Меня трясет всю, я не могу», — послышалось сзади от рядов послышалось с рядов, где сидят потерпевшие. После начались всхлипы.

Когда к трибунам вызвали потерпевших для уточнения данных, звучали те самые знакомые фамилии погибших девочек и мальчиков.

А дальше началось долгое оглашение обвинения, которое длилось почти час.

Следствие полагает, что Алексей Долгачев, владевший «Сауной на Центральной», и его брат Павел Долгачев, управляющий этой сауной, арендовали помещение на улице Кубанской и систематически нарушали требования пожарной безопасности. Гособвинитель считает, что после покупки здания братья получили распоряжение, по которому должны были привести помещение в соответствие.

Но Долгачевы сами сделали ремонт, который не соответствовал требованиям. В тексте обвинения были не только факты о работе фигурантов, но и перечисление их множественных обязанностей как руководителей досугового объекта. Так, братья должны были обучить работников мерам противопожарной безопасности (и лишь после этого допускать к работе) и следить за тем, чтобы в сауне были как минимум исправные огнетушители.

В итоге оказалось, что в отель-сауне не было ответственных лиц за пожарную безопасность, эвакуационных путей, сигнализации, необходимого в случае пожара освещения, средств пожаротушения и в целом противопожарной системы.

Также до суда вскрылось, что три года сауну никто не проверял. Более того, здание ранее принадлежало закрытой шахте «Центральная» и использовалось как административно-бытовой корпус. После прекращения добычи угля помещения должны были ликвидировать, но что-то пошло не так.

**Уголь в дровяную печь **

Находящаяся под домашним арестом 36-летняя администратор Елена Селищева не была трудоустроена официально. Обвинение считает, что она осознавала опасность отеля-сауны на Кубанской, но все равно пошла туда работать и игнорировала свои должностные обязанности. Елена в качестве администратора должна была бронировать помещения, встречать посетителей, заключать договоры и поддерживать температуру в сауне, подкидывая дрова в печь.

Выяснилось, что по правилам прекращать топить печи надо за час до прихода в сауну несовершеннолетних, а возобновлять топку — лишь после их ухода. Ещё нельзя топить дровяные печи углём и оставлять их работать в помещениях, где есть дети. Также силовики напомнили, что подростки могут совершать сделки лишь с письменного согласия законного представителя.

На деле всё вышло не так, как требует закон. Елена встретила шестерых друзей 31 января 2026 года в 16 часов. Ни с одним из них она не заключила договор и не ознакомила с пожарной безопасностью. До 24 часов шесть подростков без взрослых должны были оставаться в бане с парилкой, но около 18 часов ребята сделали своё последнее фото, разошедшееся по интернету, а в 20:30 начался пожар.

Вскрылось, что Елена перекалила печь, подкинув туда уголь, который использовать в дровяной печи категорически нельзя. Из-за этого возник пожар, распространившийся по горючим, не предназначенным для сауны материалам, по другим помещениям здания. В тот день на Кубанской отдыхали и другие люди, но им повезло больше — они спаслись, хоть и получили ожоги и сильный испуг.

Обвинение также считает, что Селищева не приняла необходимых мер по тушению пожара. Ей вменяют статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде стало известно, что дети умерли из-за острого отравления окисью углерода. На вскрытии обнаружили следы копоти в области носа, трахеи, лёгких и рта. Когда в зале монотонно и буднично зачитывали причины смерти, с задних рядов раздавался плач.

Оба брата, заключённые в СИЗО с февраля 2026 года, пока остаются там же. Алексей, женатый отец двоих детей-подростков, полностью признал вину. Павел, разведённый отец четверых детей (самому младшему 6 лет, а самому старшему 18), — полностью не признал. Мать двоих детей Елена, неоднократно качавшая головой в знак несогласия во время зачитывания обвинения, вину тоже не признала. Следующее заседание назначено на 9 июля, где будут слушать каждого потерпевшего и обвиняемых.